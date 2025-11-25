Ο Τραμπ βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 εκτελεστικό διάταγμα που θέτει σε κίνηση τη διαδικασία καταχώρισης συγκεκριμένων παραρτημάτων των Αδελφών Μουσουλμάνων στη λίστα των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων και ειδικά καθορισμένων παγκόσμιων τρομοκρατών. Η απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, στοχεύει σε παραρτήματα σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και ο Λίβανος, κατηγορούμενα για εμπλοκή σε βίαιες δραστηριότητες και ενίσχυση της αποσταθεροποίησης, με αρνητικές επιπτώσεις σε αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες.

Σύμφωνα με το διάταγμα, τα εν λόγω παραρτήματα «εμπλέκονται σε ή ενθαρρύνουν εκστρατείες βίας και αποσταθεροποίησης που βλάπτουν τους τόπους καταγωγής τους, τους Αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα». Η διαδικασία ανατίθεται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι, σε συνεργασία με τον γενικό εισαγγελέα και τον διευθυντή Εθνικής Πληροφορίας, οφείλουν να υποβάλουν αναφορά εντός 30 ημερών και να προχωρήσουν σε οριστικές αποφάσεις εντός 45 ημερών.

Η χαρακτηρισμός ως τρομοκρατικής οργάνωσης θα επιτρέψει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ, της απαγόρευσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της απαγόρευσης εισόδου μελών στις ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία αυτή επανενεργοποιεί παρόμοιες προσπάθειες της πρώτης θητείας Τραμπ, εν μέσω κλιμάκωσης εντάσεων μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όπου παραρτήματα συνδέονται με υποστήριξη σε ομάδες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, ιδρυμένοι στην Αίγυπτο το 1928, αποτελούν ένα από τα παλαιότερα ισλαμιστικά κινήματα με παγκόσμια παρουσία και προωθούν το μετριοπαθές πολιτικό ισλάμ. Στην Αίγυπτο, όπου υπήρξαν η κύρια δύναμη αντιπολίτευσης για δεκαετίες, χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατική οργάνωση το 2013 μετά την ανατροπή του προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι, πρώην μέλους του. Παρόμοιοι χαρακτηρισμοί έχουν επιβληθεί σε Σαουδική Αραβία και, τον Απρίλιο 2025, στην Ιορδανία, λόγω κατηγοριών για αποθηκεύσεις ρουκετών και εκρηκτικών.

Πρόσφατα, ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ κήρυξε τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR) ως τρομοκρατικές οργανώσεις, απαγορεύοντας αγορές ακινήτων και επιτρέποντας αστικές αγωγές. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε φέτος δύο συμβούλια εθνικής ασφαλείας για την «εισόδο» του κινήματος στη χώρα.

