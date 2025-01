Ο «τσάρος» των συνόρων στη Σελένα Γκόμεζ: «Αν δεν σας αρέσει, απευθυνθείτε στο Κογκρέσο» ΒΙΝΤΕΟ

Ο αποκαλούμενος «τσάρος» των συνόρων των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν απάντησε στο βίντεο με τα δάκρυα της Σελένα Γκόμεζ.

Ο Τομ Χόμαν είπε ορθά κοφτά ότι η κυβέρνηση δεν θα απολογηθεί σε κανέναν για τις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών και σε όποιον δεν αρέσει αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κογκρέσο.

«Αν δεν τους αρέσει, τότε ας πάνε στο Κογκρέσο και ας αλλάξουν τον νόμο. Θα κάνουμε αυτή την επιχείρηση χωρίς να απολογούμαστε», δήλωσε στο Fox News ο Τομ Χόμαν.

«Θα κάνουμε την κοινότητά μας πιο ασφαλή… Είναι όλα για το καλό αυτού του έθνους. Και θα συνεχίσουμε. Χωρίς συγγνώμες. Προχωράμε μπροστά», είπε ο «τσάρος» των συνόρων του Τραμπ.

Στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σελένα Γκόμεζ, 32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, κλαίει με λυγμούς ανέφερε ότι ακόμη και παιδιά έχουν μπει στο στόχαστρο των επιχειρήσεων απέλασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το enikos, ο Τομ Χόμαν αρνήθηκε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν στοχοποιήσει παιδιά και επέμεινε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να απελάσει παράτυπους μετανάστες με ποινικό μητρώο.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε συλλάβει καμία οικογένεια. Αυτό που μετράει είναι ότι έχουμε συλλάβει “απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και απειλές για την εθνική ασφάλεια”, κάτω από το πρίσμα», τόνισε ο Τομ Χόμαν.

Και συνέχισε: «Ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε τις εκλογές με αυτό το ένα θέμα, να διασφαλίσει τα σύνορα μας και να σώσει ζωές. Αυτό που συνέβη στα νότια σύνορά μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι η μεγαλύτερη απειλή εθνικής ασφάλειας που έχει δει η χώρα μας, τουλάχιστον όσο ζω εγώ».

JUST IN: Border Czar Tom Homan reacts to Selena Gomez’s viral breakdown, says he has “no apologies” and he is going to keep moving forward.

The reaction we’ve all been waiting for.

“If they don't like it, then go to Congress and change the law.”

“We're going to do this… pic.twitter.com/OQv9Vdhj4V

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 27, 2025