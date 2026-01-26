Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

Η διαδικτυακή ανάρτηση με πολιτικές αιχμές του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
26 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

 Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», υπογράμμισε «Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες»,

«Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ. Πονάει βαθιά να αναλογίζεται κανείς πως το 2025 έκλεισε με τον τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας. Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;», προσθέτει διαμηνύοντας ότι «η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα».

«Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει: «Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους που σήμερα, για ακόμη μια φορά, θρηνούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:37 Πάτρα: Αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτα του Ανδρέα Τσώκου
16:24 Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
16:12 Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
16:11 ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
16:00 Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
16:00 Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;
15:48 Ανιψιά Μαρίν Λεπέν: «Ατυχή συμβάντα» οι φόνοι στη Μινεάπολη
15:36 Ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη
15:24 Πόσο ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν τις Αστικές συγκοινωνίες χωρίς εισιτήριο
15:12 Νέες συστάσεις για την κακοκαιρία, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
15:10 Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες
15:08 Laser 4ης Γενιάς: Τι Είναι και Ποιες οι Διαφορές του με τις Άλλες Μεθόδους
15:00 Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
14:57 ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
14:53 Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
14:49 Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές
14:46 Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά
14:42 Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
14:37 Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
14:29 Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ