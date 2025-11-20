Ο Τσιτσιπάς πήρε κλήση λόγω ταχύτητας, δείτε με πόσο έτρεχε

Οι έξυπνες κάμερες κατέγραψαν τον Στέφανο Τσιτσιπά να τρέχει με 210 χλμ. στην Αττική Οδό. Ο Έλληνας τενίστας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Πριν από δέκα ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάστηκε από τις έξυπνες κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με την Lotus του με 210 χλμ. γεγονός που επέφερε στον σούπερ σταρ του τένις ψηφιακό πρόστιμο μέσω του gov.

Συγκεκριμένα στον Τσιτσιπά επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τον επόμενο χρόνο.

