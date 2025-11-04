Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο πιο σέξι άνδρας για το 2025

Ως «ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας» για το 2025, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People, ο ηθοποιός, Τζόναθαν Μπέιλι, που πρόσφατα μάγεψε το κοινό ως Φιέρο στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked»,

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον.

Ο 37χρονος Τζόναθαν Μπέιλι δήλωσε πως «είναι η ύψιστη τιμή» να είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025 και πως νιώθει σαν να «μπαίνει στο Matrix», περιγράφοντας την εμπειρία με ενθουσιασμό και μια δόση απίστευτου σουρεαλισμού, σαν να ζει μέσα σε μια σκηνή που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στη φαντασία του.

Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό People ότι νιώθει «απίστευτα κολακευμένος» και όπως είπε στον Τζίμι Φάλον χάρηκε που στο δεύτερο εξώφυλλο του περιοδικού κρατάει τον σκύλο του, Μπένσον.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είχε ήδη ξεχωρίσει πέρυσι στη λίστα αναγνωστών του περιοδικού People, όπου οι αναγνώστες ψήφιζαν ανά κατηγορία. Εκεί είχε εμφανιστεί και η κατηγορία «ο πιο σέξι Φιέρο», που του χάρισε ιδιαίτερη δημοφιλία. Παράλληλα, το κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τον ρόλο του λόρδου Άντονι στη σειρά «Bridgerton».

Εξίσου σχολιάστηκε η χημεία του με τη Σκάρλετ Γιόχανσον στην προώθηση της ταινίας «Jurassic World Rebirth». Οι δυο τους, ως φίλοι και συμπρωταγωνιστές, αντάλλαξαν φιλί στο κόκκινο χαλί και έκαναν από κοινού χαριτωμένες και γεμάτες ενέργεια συνεντεύξεις.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και η φυσικότητα και η άνεση με την οποία εκφράζεται έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση του με το κοινό, όπως αναφέρει η Page Six.

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη ειδική έκδοση του περιοδικού People για τον τίτλο «ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας». Σημειώνεται ότι στο παρελθόν τον τίτλο έχουν λάβει οι: Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Τζον Λέτζεντ, Τσάνινγκ Τέιταμ, Ράιαν Ρέινολντς, Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Μάθιου Μακόναχι.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



