Ο Βανς αδειάζει το αφήγημα του «εύκολου πολέμου» με αιχμές προς Νετανιάχου

Τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τη Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να επιρρίπτει ευθύνες στον Ισραηλινό πρωθυπουργό επειδή, όπως φέρεται να υποστήριξε, «πούλησε» στον Ντόναλντ Τραμπ την εικόνα ενός «εύκολου» πολέμου κατά του Ιράν.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Βανς άσκησε κριτική στον Νετανιάχου και για τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιάσει ως ρεαλιστικό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το είχε παρουσιάσει πραγματικά στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, ως κάτι όπου η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιθανότερη απ’ όσο ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος είχε καθαρή εικόνα για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας το γνωστό προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Σκιές στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι το Ισραήλ υπονομεύει τον Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Βανς, που έχει εδώ και καιρό ταχθεί δημόσια κατά των πολέμων χωρίς τέλος στο εξωτερικό, συμμετέχει στις επαφές μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ίδιος αξιωματούχος κατηγόρησε ακόμη το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αναφορές που θέλουν το Ιράν να επιδιώκει διαπραγμάτευση απευθείας με τον Βανς, θεωρώντας τον πιο διαλλακτικό και πιο ανοιχτό σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του JD», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Το δημοσίευμα, πάντως, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

«Αν δεν κλείσει συμφωνία με τον Βανς, δεν θα κλείσει με κανέναν»

Το Axios παραθέτει και δεύτερο αξιωματούχο, ο οποίος εκτιμά ότι ο Βανς είναι ίσως το πρόσωπο με τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχει μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Αν οι Ιρανοί δεν μπορούν να κλείσουν συμφωνία με τον Βανς, τότε δεν θα κλείσουν συμφωνία. Είναι το καλύτερο που πρόκειται να βρουν», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο μέσο.

