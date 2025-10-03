Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Σήμερα, στο πλευρό του βρέθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος κάθισε μαζί του και συνομίλησε για αρκετή ώρα.

03 Οκτ. 2025 17:04
Pelop News

Για 19η συνεχόμενη μέρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

Η παρουσία του έχει γίνει σημείο αναφοράς για πολίτες που καθημερινά περνούν από την πλατεία ώστε να του εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο των τεχνών. Σήμερα, στο πλευρό του βρέθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος κάθισε μαζί του και συνομίλησε για αρκετή ώρα.

Ο Μπισμπίκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα του πατέρα που με τον τρόπο αυτό κρατά ζωντανό το αίτημα των οικογενειών των θυμάτων να μη μπει το δυστύχημα των Τεμπών «στο συρτάρι».

Η στήριξη πολιτών και καλλιτεχνών δίνει δύναμη στον Πάνο Ρούτσι να συνεχίσει, παρά την επιβαρυμένη υγεία του, την προσπάθεια που όπως λέει «είναι για όλα τα παιδιά που χάθηκαν άδικα».
