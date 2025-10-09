Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» Πάτραι – Αρης Πατρών

Ο Κώστας Βαβαρούτας ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας, Πάτραι-Αρης που θα γίνει τη Δευτέρα. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Μιντιλογλίου, 16.30: Αστέρας Μιντιλογλίου – Ατρόμητος, Μπακόπουλος.

Γηπ. Ροϊτίκων, 16.30: Διαγόρας – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Τσάκης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Πήγασος – Αχαιός, Μαρδάς.

Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Πανμοβριακός, Σταθόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Ζαβλάνι – Αιγείρα/Ακράτα, Ζήκος.

Γηπ. Προαστείου, 16.30: Νίκη Προαστείου – Απόλλων Εγλυκάδας, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Εθνικός Πατρών – Ηρακλής Πατρών, Κορδαλή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροϊτίκων, 16.30: Δόξα Παραλίας – Αχαϊκή, Αντωνίου.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Καμαρών, 16.30: Αστέρας Τέμενης – Κεραυνός, Σταθόπουλος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αρης Πατρών, Βαβαρούτας.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 16.30: Δίας – Αναγέννηση Πατρών, Πολυγένης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Πυρσός – ΑΟ Τριταίας, Ταξιάρχης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 16.30: ΑΕ Αιγίου – Αίας Πατρών, Βαβαρούτας.

Γηπ. Ρίου, 16.30: Αετός Ρίου – Αργυρά, Φωτείνης.

Γηπ. Καλαβρύτων, 18.00: Καλάβρυτα – Αστέρας Λεοντίου, Γκαβός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Κρίνου, 16.30: Κρίνος – Παναθηναϊκός Πατρών, Ταξιάρχης.

Γηπ. Λακκόπετρας, 16.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Σταροχώρι, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Παναχαϊκός – Πείρος, Μέρμηγκας.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 16.30: Φαραϊκός – Λιμνοχώρι, Τσάκης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Δάφνη – Εθνικός Σαγεΐκων, Σπηλιόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Ολυμπιακός Πατρών, Γκαβός.

Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: ΑΕ Αρόης – Δαβουρλής, Ανδριανός.

Γηπ. Αβύθου, 16.30: Θύελλα Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών, Ζήκος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: Πάτρα 2005 – Αβυθος, Παπαδής.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10

Γηπ. Πλαστήρα, 12.30: ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδιάς, Παπαχρήστος.

