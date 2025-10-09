Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» Πάτραι – Αρης Πατρών
Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου (11-12/10) και της Δευτέρας (13/10)
Ο Κώστας Βαβαρούτας ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας, Πάτραι-Αρης που θα γίνει τη Δευτέρα. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Μιντιλογλίου, 16.30: Αστέρας Μιντιλογλίου – Ατρόμητος, Μπακόπουλος.
Γηπ. Ροϊτίκων, 16.30: Διαγόρας – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Τσάκης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Πήγασος – Αχαιός, Μαρδάς.
Γηπ. Νιφορεΐκων, 16.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Πανμοβριακός, Σταθόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Ζαβλάνι – Αιγείρα/Ακράτα, Ζήκος.
Γηπ. Προαστείου, 16.30: Νίκη Προαστείου – Απόλλων Εγλυκάδας, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Εθνικός Πατρών – Ηρακλής Πατρών, Κορδαλή.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροϊτίκων, 16.30: Δόξα Παραλίας – Αχαϊκή, Αντωνίου.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Καμαρών, 16.30: Αστέρας Τέμενης – Κεραυνός, Σταθόπουλος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αρης Πατρών, Βαβαρούτας.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 16.30: Δίας – Αναγέννηση Πατρών, Πολυγένης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Πυρσός – ΑΟ Τριταίας, Ταξιάρχης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 16.30: ΑΕ Αιγίου – Αίας Πατρών, Βαβαρούτας.
Γηπ. Ρίου, 16.30: Αετός Ρίου – Αργυρά, Φωτείνης.
Γηπ. Καλαβρύτων, 18.00: Καλάβρυτα – Αστέρας Λεοντίου, Γκαβός.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κρίνου, 16.30: Κρίνος – Παναθηναϊκός Πατρών, Ταξιάρχης.
Γηπ. Λακκόπετρας, 16.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Σταροχώρι, Κωνστανταρόπουλος.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.30: Παναχαϊκός – Πείρος, Μέρμηγκας.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 16.30: Φαραϊκός – Λιμνοχώρι, Τσάκης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Δάφνη – Εθνικός Σαγεΐκων, Σπηλιόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 16.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Ολυμπιακός Πατρών, Γκαβός.
Γηπ. Προσφυγικών, 16.30: ΑΕ Αρόης – Δαβουρλής, Ανδριανός.
Γηπ. Αβύθου, 16.30: Θύελλα Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών, Ζήκος.
Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: Πάτρα 2005 – Αβυθος, Παπαδής.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10
Γηπ. Πλαστήρα, 12.30: ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδιάς, Παπαχρήστος.
