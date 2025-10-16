Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» στο Αχαϊκή – Ατρόμητος

Ο Κώστας Βαβαρούτας ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στην Αχαϊκή και τον Ατρόμητο. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

Γηπ. Ριόλου, 16:00: Πανμοβριακός – Διαγόρας, Ζήκος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 16:00: Αχαιός – Δόξα Παραλίας, Μερμήγκας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16:00: Πήγασος – Δόξα Νιφορεΐκων, Βαβαρούτας.

Γηπ. Αγυιάς, 16:00: Ζαβλάνι – Νίκη Προαστείου, Ανδριανός.

Γηπ. Θύελλας Πατρών, 16:00: Απόλλων Εγλυκάδος – Πάτραι, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Προσφυγικών, 19:00: Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών, Σταθόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

Δημ. Κ. Αχαΐας, 16:00: Αχαϊκή – Ατρόμητος Πατρών, Βαβαρούτας.

Γηπ. Ροιτίκων, 16:00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου, Σταθόπουλος.

Γηπ. Αιγείρας, 16:00: Αιγείρα/Ακράτα – Αστέρας Τέμενης, Ζεντέλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 18:30: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ηρακλής Πατρών, Ανδριανός.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

Γηπ. Λάππα, 16:00: Εθνικός Σαγεΐκων – Πυρσός, Μάρδας.

Γηπ. Ισώματος, 16:00: Πείρος – Σταροχώρι, Βελιού.

Γηπ. Καμαρών, 16:00: Αχιλλέας Καμαρών – Δαβουρλής Κ.92, Τσάκης.

Γηπ. Προσφυγικών, 16:00: Ολυμπιακός Πατρών – Πάτρα 2005, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Ρίου, 16:00: Αίας Πατρών – Καλάβρυτα, Ζεντέλης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 19:00: Αστέρας Λεοντίου – ΑΕ Αρόης, Πολυγενής.

Γηπ. Νίκης Προαστίου, 19:00: Αργυρά Πατρών – Θύελλα Αιγίου, Σπηλιόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 16:00: Φαραικός – Κρίνος, Μάρδας.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 16:00: Λιμνοχώρι – Δάφνη Πατρών, Πολυγενής.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16:00: Παναθηναϊκός Πατρών – Δίας, Μερμήγκας.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 16:00: ΑΟ Τριταίας – Παναχαϊκός, Παπαδής.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19:00: Αναγέννηση Πατρών – Ίκαρος Λακκόπετρας, Γκάβος.

Γηπ. Αβύθου, 16:00: Αβυθος – Αετός Ρίου, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Αγυιάς, 16:00: Πανιώνιος/Αχιλλέας – ΑΕ Αιγίου, Μπακόπουλος.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 16:00: Ατρόμητος Πατρών Β – Αχαϊκή Β, Φωτεινής.

Γηπ. Ζήριας, 16:00: Φοίνικας Ζήριας – ΑΠΟ Αρόη, Βαβίλης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19:30: Πάτραι Β – Αίολος Αγυιάς, Γκάβος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

Γηπ. Προσφυγικών, 11:30: Περιβόλα – Πετεινοί, Φωτεινής.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 12:30: Αναγέννηση Σκιαδά – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Παπαχρήστος.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18:30: Ψηλαλώνια – ΠΑΟΚ Πάτρας, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 19:00: Ικαρος Πετρωτού – Άτλας, Ταξιάρχης.

Γηπ. Αγυιάς, 12:30: Αυτόνομη – ΑΕΚ Πατρών, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Ροδιάς, 16:00: Απόλλων Αιγίου – Φοίνικας Αγυιάς, Βαβίλης.

Γηπ. Προσφυγικών, 19:30: Εθνικός Πατρών Β – Φλόγα Ρόδιας, Παπακωνσταντίνου.

