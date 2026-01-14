O X. Μπονάνος στα εγκαίνια της έκθεσης «Οι Δίαυλοι»: Ο Παλαμάς, η Πάτρα και η εξωστρέφεια της πόλης

Στην τελετή των εγκαινίων της Έκθεσης ντοκουμέντων «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση Ιδεών: Οι Δίαυλοι», παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026.

Στην Έκθεση που φιλοξενείται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην Πάτρα, παρουσιάζονται ιστορικά έγγραφα, αλληλογραφία, βιβλία, εικόνες και φωτογραφίες, που φωτίζουν τις πνευματικές επιρροές του μεγάλου μας ποιητή, αλλά και τις ανησυχίες της ελληνικής διασποράς στα μεγάλα και σπουδαία αστικά κέντρα της Ευρώπης και εν προκειμένω στην Τεργέστη της Ιταλίας και στη Λειψία, εκείνης της εποχής. Παράλληλα αποκαλύπτει πτυχές της πλούσιας ιστορίας της πόλης των Πατρών, την οποία διαχρονικά χαρακτήριζε η εξωστρέφειά και η σύνδεσή της με τη Δύση.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ιστορικής έρευνας, που διεξάγεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου των Πατρών, με σκοπό τη διερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων του Κωστή Παλαμά με τον κλάδο της οικογένειάς του που ζούσε στην Τεργέστη, αλλά και τη μελέτη των αναγνωσμάτων και των ερεθισμάτων του σπουδαίου μας ποιητή, στα μαθητικά του χρόνια στο Μεσολόγγι.

Ο κ. Μπονάνος στο μήνυμά του επισημαίνει τη σημασία της Έκθεσης, η οποία προέκυψε ως έμπνευση του συμμαθητή του Νίκου Μπακρώζη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», αλλά και της ιστορικής έρευνας γύρω από την πορεία του Κωστή Παλαμά στα γράμματα. Παράλληλα, τονίζει το γεγονός ότι αν και ο Κωστής Παλαμάς δεν είχε κινηθεί πέρα από το Μεσολόγγι και την Αθήνα, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκέψη του από τα ερεθίσματα που είχε, χάρη στην επικοινωνία του σπιτιού του με συγγενείς και φίλους από την Ευρώπη. Επιπλέον, παροτρύνει καθεμιά και καθέναν να επισκεφτεί την Έκθεση, καθώς -όπως τονίζει «οφείλουμε να γνωρίζουμε για τους σπουδαίους πνευματικούς ανθρώπους που πέρασαν από τα σοκάκια της πόλης μας και συνέδεσαν το πέρασμά τους με την ιστορία της, για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι ως πολίτες της, παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας «οπισθοχωρεί». Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του ευεργέτη της πόλης και του λαού της κ. Στεφανόπουλο.

