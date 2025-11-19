Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΔΗΜ ΤΟ Νοτίου Τομέα Αργύρης Βαγενάς στην «Π»: «Πιστός στο ήθος και στις αρχές μας»

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ξεκινήσει και ο Αργύρης Βαγενάς διεκδικεί εκ νέου την προεδρία στη ΔημΤΟ Νοτίου Τομέα της Πάτρας, ευρισκόμενος στο πλευρό του υποψηφίου προέδρου Αντώνη Κουνάβη.

Ο Αργύρης Βαγενάς μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για τους στόχους του, κάνοντας ταυτόχρονα και τον απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας του.

– Γιατί πήρατε την απόφαση να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα; Και ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Από τα μαθητικά μου χρόνια στη ΜΑΚΙ και αργότερα ως φοιτητής με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αγωνίζομαι για τα ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης της ΝΔ. Συμμετέχω στα κοινά από το 1998 ως πρωτοετής φοιτητής, ως μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αργότερα ως πρόεδρος της οργάνωσης νέων Πάτρας, ως μέλος της ΟΝΝΕΔ, κ.λπ. Το 2002, σε εποχές ακόμη δύσκολες για την παράταξή μας, είχα το θάρρος και τόλμησα και άνοιξα γραφεία της ΟΝΝΕΔ στα Ζαρουχλέικα, με όλον τον κίνδυνο που ελλόχευε εκείνα τα χρόνια. Συμμετείχα στην προσπάθεια εκλογής στον Δήμο Πατρέων του Ευάγγελου Φλωράτου, ως νεότερος στο ψηφοδέλτιό του και μετέπειτα στην προσπάθεια του υποψηφίου δημάρχου Κώστα Χριστόπουλου.

Ανέκαθεν θεωρούσα ότι το κύτταρο, η καρδιά της ΝΔ, είναι η Οργάνωσή της, οι Τοπικές της, τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, τα γραφεία μας. Θεωρώ ότι είναι το «σπίτι» του κάθε ανώνυμου Νεοδημοκράτη, του απλού στρατιώτη που αγωνίζεται καθημερινά να υπερασπίζεται στον χώρο εργασίας του και στον κοινωνικό περίγυρό του, τις θέσεις, τις προτάσεις και τις ιδέες της ΝΔ. Ασχολούμαι, από ό,τι θυμάμαι με τον εαυτό μου, με τη Νομαρχιακή από το 2004, επί αείμνηστου προέδρου Ανδρέα Αβραμόπουλου και του επί σειρά ετών αντιπροέδρου και «στρατηγού» της παράταξής μας στην Αχαΐα, Χρήστου Διαμαντόπουλου. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε δύο ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και που με βοήθησαν στη μετάβασή μου από τα φοιτητικά-συνδικαλιστικά χρόνια στα κοινά του Νομού μας με τη ΝΔ. Εκλέγομαι στη ΝΟΔΕ Αχαΐας, σημερινή ΔΕΕΠ, από το 2008 έως σήμερα. Οι κύριοι αυτοί και μέντορές μου είναι οι Χρήστος Διαμαντόπουλος και Περικλής Λυμπέρης. Δύο αγωνιστές της παράταξης, πατριώτες, αλλά πάνω από όλα φίλοι. Οπως προανέφερα, εκλέγομαι στη ΔΕΕΠ Αχαΐας ανελλιπώς από το 2008, δίνοντας πάντα τον καλύτερό μου εαυτό, εθελοντικά και με κύριο γνώμονα το ήθος και τις αρχές που μου έχουν μεταδώσει οι γονείς μου. Με βάση την ανιδιοτελή προσφορά μου όλα αυτά τα χρόνια, με ταπεινότητα και σεβασμό σε όλα τα μέλη της ΝΔ και το εκλογικό σώμα, διεκδικώ εκ νέου την προεδρεία της Δημ. ΤΟ Νοτίου Τομέα για να συνεχίσουμε το έργο μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές το «μικρόβιο» και τα «πιστεύω» για την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας.

– Με ποιους τρόπους και παρεμβάσεις μπορεί να συμβάλει η δική σας Οργάνωση στην τοπική κοινωνία; Δώστε μας μερικά παραδείγματα.

Μια λειτουργική ΔΕΕΠ, όπως αυτή του προέδρου μας Αντώνη Κουνάβη, αποτελεί πάντα την «ομπρέλα» και το καταφύγιο του απλού Νεοδημοκράτη, εκείνου που μπορεί να χρειαστεί κάτι, αυτού που θέλει να στείλει έναν χαιρετισμό ή ένα μήνυμα στην ηγεσία της παράταξης κι εκείνου που θέλει να λύσει ένα πρόβλημα της περιοχής του, το οποίο περνάει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού. Η ΤΟ κάθε περιοχής και ειδικά αυτή στο Νότιο Τομέα την οποία υπηρετώ, πρέπει συνέχεια να είναι παρούσα και να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να εκτίθεται στα κοινά, πάντοτε χρησιμοποιούσα το προσωπικό μου κινητό τηλέφωνο στην κάρτα μου για να με βρίσκει ο οποιοσδήποτε και την επόμενη ημέρα των εκλογών. Επίσης θεωρώ ότι οι τοπικές κομματικές οργανώσεις είναι αυτές που τροφοδοτούν με στελέχη και υποψηφίους τα ψηφοδέλτια και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Επομένως ο ρόλος τους είναι παραπάνω από σημαντικός.

– Ποιος είναι ο απολογισμός της προηγούμενης θητείας σας;

Διοργανώσαμε εκδηλώσεις-ημερίδες που έγιναν για ενημέρωση των μελών της Τοπικής μας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Αποστείλαμε δελτία Τύπου προς τα ΜΜΕ της πόλης μας με δράσεις, παρεμβάσεις κι επίλυση προβλημάτων. Προχωρήσαμε στην επιτυχή στελέχωση των εκλογικών κέντρων με αντιπροσώπους τόσο στις εθνικές, όσο και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και πραγματοποιήσαμε επισκέψεις του ΔΣ -και όχι μόνο- σε ιδρύματα της περιοχής μας, προσφέροντας την αγάπη μας, όπως κι όσο μπορούσαμε, δίνοντας χαρά σε συνανθρώπους μας που αυτές τις ημέρες μπορεί να τη χρειάζονται πραγματικά.

– Θεωρείτε ότι η ΝΔ μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της στην Αχαΐα και να παραμείνει «γαλάζιος» ο Νομός;

Η κεντρική πολιτική σκηνή, ευτυχώς ή δυστυχώς, ήταν είναι και θα είναι αυτή που χαράσσει πολιτικές, αυτή που οδηγεί προς τα επάνω ή αντιστοίχως προς τα κάτω, τα εκλογικά ποσοστά κάθε παράταξης. Παρά ταύτα όμως, η ΔΕΕΠ Αχαΐας υπό την προεδρία του Αντώνη Κουνάβη, πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή, πραγματικά διαμόρφωσε πολιτικές, δίνοντας άλλον αέρα στην παράταξή μας στην Αχαΐα. Μας έκανε να νιώθουμε υπερήφανοι για πολλούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρω: Λειτουργία-αναμόρφωση γραφείων, κάθοδος σχεδόν όλου του κυβερνητικού σχήματος στην περιοχή μας, δεκάδες δελτία Τύπου εστάλησαν ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις κ.λπ.

Αυτοί είναι οι λόγοι που εγώ προσωπικά, αλλά και που στην πλειοψηφία τους τα μέλη και η Δημ. ΤΟ Νοτίου Τομέα πήραμε την απόφαση να σταθούμε στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη. Του εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη, αλλά και καλό αγώνα σε όλους τους συνυποψηφίους μου που κατέρχονται για πρόεδροι Δημ. ΤΟ, καθώς και σε όλους τους αγωνιστές που συμμετέχουν για την εκλογή τους ως μέλη της ΔΕΕΠ Αχαΐας. Νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και στα υποψήφια μέλη για το ΔΣ της Δημ. ΤΟ Νοτίου Τομέα, για την αγάπη και τη στήριξη στο πρόσωπό μου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ειδική αναφορά στους Μαρία Αβραμοπούλου, Γιώργο Αλεξόπουλο, Τζίνα-Γεωργία Βάσκα, Αναστασία Βυθούλκα, Ανδρέα Γιαννακόπουλο, Βασίλη Γιαννακόπουλο, Καλλιόπη Γιαννιού-Διαμαντόπουλου, Νίκο Γιατρά, Νίκο Κόρδα, Αγγελική Μηλιτσοπούλου, Θανάση Νικολακόπουλο, Γιώργο Καγκελάρη και Παναγιώτη Πτερνέα. Καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλους μας. Θέλω να τονίσω ότι η ΝΔ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο μας, το μόνο κόμμα που θα συνεχίσει να οδηγεί την Ελλάδα σε σίγουρα μονοπάτια.

