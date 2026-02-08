Ο Υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης εγκαινίασε τον χλοοτάπητα στα Προσφυγικά-Τι είπε για το βοηθητικό του Τόφαλος ΦΩΤΟ -ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Βρούτσης σε θα βρεθεί στη Ναύπακτο για να παραβρεθεί στην εκδήλωση της κοπής πίτας του Παπαχαραλάμπειου σταδίου.

08 Φεβ. 2026 17:44
Pelop News

Τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο Προσφυγικών πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγη ώρα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τιμήθηκε παράλληλα από την ΕΠΣ Αχαΐας σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο γήπεδο.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, στην ομιλία του ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση για τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου, καθώς και για τη χρηματοδότηση που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση ενωσιακών γηπέδων ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος δήλωσε:
«Ευχαριστώ θερμά την ΕΠΣ Αχαΐας, ωστόσο θέλω κι εγώ, με τη σειρά μου, να σας συγχαρώ για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου σε ένα ιστορικό γήπεδο. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την Πάτρα και στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

O Υπουργός αθλητισμού μαζί με παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πατρών

Η ΕΠΣ Αχαΐας ήταν από τις πρώτες που επισκέφθηκαν το γραφείο μου και ζήτησαν βοήθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των γηπέδων, κάτι που υλοποιήθηκε σε πολλά γήπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τη διοίκηση του ΠΕΑΚ Πατρών και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον ελληνικό αθλητισμό. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πολιτική απόφαση, διαθέτει πλέον 500 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό αθλητισμό, χρήματα που κατευθύνονται τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με διαφάνεια».

O Αγγ. Δανιήλ έδωσε το λάβαρο στον Γιάννη Βρούτση

Πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η δέσμευση  του Υπουργού Αθλητισμού για χρηματοδότηση της ανακατασκευή  της απέναντι κερκίδας του γηπέδου Προσφυγικών ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα, αλλά και η ασφάλεια των θεατών, ενώ παρέμβαση θα γίνει και στον φωτισμό των τεσσάρων πυλώνων, όπου αναμένεται με την ολοκλήρωση του να πάρει νέα μορφή.

 

«Μου το ζητήσατε σήμερα χρήματα για να ανακατασκευαστεί η απέναντι κερκίδα του γηπέδου και  δεσμεύομαι ότι θα το κάνω» είπε ο Υπουργός και αμέσως ξέσπασαν όλοι σε χειροκροτήματα.

Είδηση επεφύλαξε και για το βοηθητικό του Τόφαλος , λέγοντας : «Το τρίτο μεγάλο έργο είναι το βοηθητικό γήπεδο του Τοφαλος, ένα ερειπωμένο γήπεδο , θα δώσουμε 800.000 ευρώ για την αναβάθμιση του γηπέδου  ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις ομάδες να το χρησιμοποιούν».

