ΟΑΕΔ: Ο πίνακας με τις ειδικότητες για 25.000 θέσεις στην κοινωφελή εργασία
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 25.000 ανέργους με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση ενώ μεταξύ των Φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται και οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ανά την Επικράτεια (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Ακολουθεί, ο πίνακας με τις ειδικότητες
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΞΕΝΑΓΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΛΥΝΤΩΝ
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Θεσσαλονίκη: Βρήκε στο πατάρι του μαρμάρινες κεφαλές γυναικείων αγαλμάτων της Ρωμαϊκής περιόδου – ΦΩΤΟ
Δεν πίστευε στα μάτια του ένας 35χρονος όταν αποφάσισε να κάνει ανακαίνιση στο νέο του διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, όταν βρήκε στο πατάρι του σπιτιού του επιμελώς κρυμμένες δύο μαρμάρινες κεφαλές αγαλμάτων.
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