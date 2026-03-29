ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα

Τρεις συλλήψεις έγιναν στο ΟΑΚΑ πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα, έπειτα από ελέγχους της Αστυνομίας, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και καπνογόνα.

29 Μαρ. 2026 16:02
Pelop News

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο ελέγχων που έγιναν πριν από ποδοσφαιρική αναμέτρηση για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη επεισοδίων. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στους σωματικούς ελέγχους που έγιναν έξω από τις θύρες του γηπέδου, διαπιστώθηκε ότι μία 35χρονη είχε στην κατοχή της μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Στην ίδια επιχείρηση, σε έναν 41χρονο και έναν 35χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καπνογόνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, αλλά και της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

17:40 Η εφορία ξεκινά νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ποια επαγγέλματα είναι στο στόχαστρο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
17:30 Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
17:20 Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας
17:10 Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα
17:00 Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό
16:58 Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon
16:50 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή
16:40 Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη
16:25 Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση
16:15 Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών
16:05 Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο
16:02 ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα
15:55 Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων
15:50 Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο
15:45 Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
15:24 Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου
15:16 Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ
15:07 Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα
15:00 Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου
