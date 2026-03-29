ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο ελέγχων που έγιναν πριν από ποδοσφαιρική αναμέτρηση για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη επεισοδίων. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στους σωματικούς ελέγχους που έγιναν έξω από τις θύρες του γηπέδου, διαπιστώθηκε ότι μία 35χρονη είχε στην κατοχή της μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Στην ίδια επιχείρηση, σε έναν 41χρονο και έναν 35χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καπνογόνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, αλλά και της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

