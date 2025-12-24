Οχήματα – Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση

Οχήματα - Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η απόφαση για παράταση
24 Δεκ. 2025 8:03
Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, οι κάτοχοι οχημάτων και αυτό και γιατί ως φαίνεται δεν θα δοθεί παράταση για την πληρωμή τους.

Οπως μεταδίδει το eidiseis.gr,  το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου έτους. Η εκπρόθεσμη πληρωμή θα επιβαρύνει άμεσα τους ιδιοκτήτες οχημάτων, χωρίς μεταβατικό διάστημα ή ανοχή.

Με δεδομένο ότι η παράταση αποκλείεται, οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν έγκαιρα είτε προς την κατεύθυνση της πληρωμής των τελών είτε προς τη δήλωση ακινησίας των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η καθυστέρηση θα έχει κόστος, καθώς τα πρόστιμα ενεργοποιούνται αυτόματα από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν πρώτα το ειδοποιητήριο από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (κάνετε κλικ εδώ).

Η πληρωμή γίνεται με τρεις επιλογές:

-ATM ή APS: Σάρωση του QR code στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση των βημάτων στην οθόνη.

-e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που εμφανίζεται στο έντυπο.

-Τράπεζες και ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία και το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας 2026 αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πόσο πάνε τα πρόστιμα εάν δεν πληρωθούν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιούνται κλιμακωτές επιβαρύνσεις για όσους δεν τηρήσουν την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου:

-Πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο: +25% επί των τελών

-Πληρωμή μέσα στον Φεβρουάριο: +50% επί των τελών

-Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: +100% επί των τελών

Το πρόστιμο δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των τελών.

Ηλεκτρονική ακινησία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Όποιος δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει το όχημά του μέσα στο 2026, μπορεί να το θέσει σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar. Δεν χρειάζεται επίσκεψη στην Εφορία.

Για την ηλεκτρονική ακινησία οχήματα απαιτούνται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου, αλλά και δήλωση χώρου στάθμευσης του οχήματος (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Αν το όχημα έχει συνιδιοκτήτες, ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών «με τον μήνα» για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.

