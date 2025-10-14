«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY και ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά καυσίμων, ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε με επιτυχία στην Κρήτη δύο ημερίδες, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την σωστή οδηγική συμπεριφορά.

Η ΕΚΟ εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των τροχαίων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2024 έκλεισε με ρεκόρ πενταετίας σε θανάτους από τροχαίες συγκρούσεις, με πάνω από 665 νεκρούς. Με δεδομένο ότι η Κρήτη πρωταγωνιστεί σε στατιστικά τροχαίων για δεκαετίες, το μήνυμα “Οδηγώ Υπεύθυνα” γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Οι εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Χανιά πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των δύο Δήμων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EKO Road Safety και της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας για την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη κινητικότητα. Ζητούμενο, η αλλαγή νοοτροπίας και η δημιουργία μιας νέας γενιάς οδηγών που θα τηρούν υπεύθυνη στάση.

Μέσα από εισηγήσεις και έναν ανοικτό διάλογο υπήρξε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, με αναφορά στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και στα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και τις παραβάσεις. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο πεντάμηνο του έτους παρατηρήθηκε μείωση των τροχαίων συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι ομιλητές προειδοποίησαν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, εάν δεν βελτιωθεί η οδηγική μας παιδεία.

Στα βασικά συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στις Ημερίδες της ΕΚΟ, ήταν η ανάγκη τήρησης των ορίων ταχύτητας, η υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η μη κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών, αλλά και η αποφυγή χρήσης του κινητού. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, «αυτά τα απλά βήματα μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς μια στιγμή μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή».

Τις συζητήσεις, που ήταν ανοιχτές για το ευρύ κοινό, συντόνισαν οι ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας, Τάκης Πουρναράκης, Πρόεδρος Motor Sport Greece, και Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ. Συμμετείχε ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, ο οποίος μέσα από τη δική του εμπειρία αποτελεί παράδειγμα, δύναμης και υπευθυνότητας, υπενθυμίζοντας πως κάθε απόφαση στο δρόμο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Εκτός από τα στελέχη της ΕΚΟ, το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές και εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και πλήθος κόσμου.

Παράλληλα, σε κεντρικά σημεία των δύο πόλεων οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις γνώσεις τους στους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και επιβραβεύτηκαν με αναμνηστικά δώρα που ανέγραφαν το μήνυμα «Οδήγησε Υπεύθυνα», ώστε μέσα από αυτή την εμπειρία ψυχαγωγίας να αποτυπωθεί πιο έντονα το μήνυμα της τήρησης των κανόνων οδηγικής ασφάλειας στη συνείδηση των πολιτών.

Η ΕΚΟ μερίμνησε και για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με πρωταγωνιστή τον «Μανωλιό», έναν αυθεντικό Κρητικό που, με χιούμορ και αμεσότητα, δείχνει πόσο σημαντικά είναι στην πράξη, η ζώνη, το κράνος και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Με σειρά πρωτοβουλιών, η EKO αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία, επενδύοντας στην εκπαίδευση, στην πρόληψη και στην καλλιέργεια παιδείας οδικής ασφάλειας, με έμφαση στους νέους. Γιατί, κάθε ζωή έχει αξία και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους και λιγότερα θύματα.

