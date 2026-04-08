Οδηγοί φορτηγών: Μισθοί έως 12.000 ευρώ, αλλά οι θέσεις μένουν κενές

Οι οδηγοί φορτηγών βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας διεθνούς κρίσης στελέχωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές σε αρκετές περιπτώσεις κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, το επάγγελμα εξακολουθεί να μην προσελκύει επαρκή αριθμό νέων εργαζομένων.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο έναν κλάδο. Αγγίζει συνολικά τις μεταφορές, την αγορά, την ομαλή τροφοδοσία των επιχειρήσεων και τελικά τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Όσο η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά εργατικού δυναμικού δεν ακολουθεί, τόσο ενισχύεται η πίεση σε μια ήδη ευάλωτη αλυσίδα εφοδιασμού.

Ένα επάγγελμα απαραίτητο, αλλά όλο και πιο δύσκολο να στελεχωθεί

Η διεθνής αγορά μεταφορών αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα στην εξεύρεση προσωπικού. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προσελκύσουν νέους οδηγούς, ενώ σημαντικό μέρος του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού γερνά και αποχωρεί σταδιακά από το επάγγελμα.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του κλάδου δεν είναι αρκετά ελκυστική για τις νεότερες γενιές, οι οποίες συχνά αποθαρρύνονται από τις απαιτήσεις της δουλειάς, τα πολύωρα δρομολόγια και την επιβάρυνση στην προσωπική ζωή.

Το έλλειμμα οδηγών φορτηγών μεγαλώνει

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγών φορτηγών δεν είναι συγκυριακή, αλλά εξελίσσεται σε δομικό πρόβλημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, το κενό στην αγορά υπολογιζόταν σε περίπου 80.000 θέσεις εργασίας. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έως το 2028 ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει τις 160.000 θέσεις.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν επηρεάζει μόνο τις μεταφορικές εταιρείες. Μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα προϊόντων, να αυξήσει το κόστος μεταφοράς και, τελικά, να μετακυλήσει νέες επιβαρύνσεις στις τιμές των αγαθών.

Μπροστά σε αυτή την πίεση, αρκετές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό και εκτός των παραδοσιακών αγορών εργασίας, ενώ παράλληλα επανασχεδιάζουν τη στρατηγική προσλήψεων, προσπαθώντας να κάνουν το επάγγελμα πιο ελκυστικό.

Μισθοί που φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα

Οι αμοιβές έχουν εξελιχθεί στο βασικό εργαλείο προσέλκυσης. Σύμφωνα με στοιχεία από αγγελίες εργασίας, ο μέσος μισθός για οδηγούς φορτηγών σε ορισμένες αγορές προσεγγίζει τα 7.000 δολάρια τον μήνα, δηλαδή περίπου 6.000 ευρώ.

Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις και ανάλογα με την εμπειρία, τις διαδρομές και τις απαιτήσεις της θέσης, οι αποδοχές μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Υπάρχουν θέσεις όπου οι ετήσιες απολαβές φτάνουν έως και τα 170.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 150.000 ευρώ τον χρόνο ή έως 12.000 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στην Ευρώπη, όπου οι μισθοί για επαγγελματίες οδηγούς παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν τα αυξανόμενα κενά.

Δεν αρκούν μόνο τα χρήματα

Παρά τις υψηλές αμοιβές, ολοένα και περισσότερο γίνεται σαφές ότι οι εργαζόμενοι δεν επιλέγουν ένα επάγγελμα μόνο με βάση τον μισθό. Για αυτόν τον λόγο, πολλές επιχειρήσεις επενδύουν πλέον και στη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών.

Σταθερός χρόνος ανάπαυσης, πιο ισορροπημένα ωράρια, δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και καλύτερη συνολική οργάνωση της εργασίας είναι παράγοντες που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά για εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, η ποιότητα ζωής μετατρέπεται σε βασικό κριτήριο επιλογής εργοδότη.

Οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φορείς του κλάδου έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναθεώρηση του πλαισίου για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος.

Παράλληλα, προτείνεται η αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης και εξυπηρέτησης οδηγών, αλλά και η μείωση του ηλικιακού ορίου εισόδου στο επάγγελμα, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερους νέους εργαζομένους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επάγγελμα του οδηγού δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των μεταφορών. Είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη λειτουργία της οικονομίας, τη διακίνηση προϊόντων και τη σταθερότητα στην αγορά. Και όσο οι ελλείψεις παραμένουν, τόσο το αποτύπωμά τους θα γίνεται πιο έντονο στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και καταναλωτών.

