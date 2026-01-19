Οδοντωτός: «Εμάς κανείς δεν μας υπολογίζει;»: Κραυγή αγωνίας του προέδρου του Διακοπτού

Τη δυσαρέσκειά του, αφενός για την αρνητική εξέλιξη με τα δρομολόγια του Οδοντωτού μετά τις γιορτές (ξανακόπηκε το ένα έξτρα δρομολόγιο) και αφετέρου για τη στάση όλων των φορέων απέναντι στο Διακοπτό, εξέφρασε με δηλώσεις του στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» ο πρόεδρος της ΤΚ Διακοπτού Σπήλιος Ρουφογάλης.

«Ναι, μας κάνει μεγάλη ζημιά ακόμα και το ένα δρομολόγιο που κόπηκε πάλι, αλλά ποιος μας ακούει; Ποιος υπολογίζει την τοπική κοινωνία; Ποιος μας έχει ενημερώσει για το τι έγινε και το τι γίνεται; Ολα γίνονται ερήμην μας. Πότε μας κάλεσε η Περιφέρεια να μας ενημερώσει; Πότε μας κάλεσε ο Δήμος μας να μας πει τι συμβαίνει; Πότε μας κάλεσε ο υπουργός; Πήγε ο κ. Ανδριόπουλος στο ραντεβού με τον υπουργό στην Αθήνα πριν τις γιορτές. Κανείς δεν μας είπε τι τους είπε και τι θα γίνει… Μόνοι τους συναντώνται, μόνοι τους κανονίζουν, μόνοι τους παίρνουν αποφάσεις. Εχω πάντα αυτή την απορία. Γιατί εμάς δεν μπαίνει στον κόπο να μας ενημερώσει ποτέ; Εμείς, η κοινωνία, οι άνθρωποι εδώ υφίστανται τις συνέπειες, αλλά κανείς δεν μας ενημερώνει. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Οτι δεν ξέρουμε τον πραγματικό λόγο που η Hellenic Train κόβει τα δρομολόγια. Κανείς δεν μας τον έχει πει».

Ο κ. Ρουφογάλης είχε εκφράσει τις πρώτες αντιδράσεις του και κατά τη διάρκεια της μεγάλης κινητοποίησης σε Διακοφτό και Καλάβρυτα, τον Δεκέμβριο, για τη σωτηρία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Είχε πει, μάλιστα, τότε, και πέρασε στα ψιλά, πως η συγκέντρωση-διαμαρτυρία οργανώθηκε βιαστικά και πρόχειρα, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου βιωσιμότητας.

«Πριν φτάσουμε στο σημείο της κινητοποίησης, θα έπρεπε να έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: το υπουργείο, η Hellenic Train, οι δήμοι, το Δασαρχείο, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και η κοινωνία των πολιτών. Να βάλουμε κάτω το πρόβλημα, να ακούσουμε όλες τις πλευρές και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει λύση. Αν η Hellenic Train πει ότι δεν τη συμφέρει να έχει και τρίτο ή τέταρτο δρομολόγιο, πρέπει να ξέρουμε γιατί. Τι δημιουργεί το πρόβλημα;».

Τα παράπονά του, όμως, συμπεριέλαβαν και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Οταν η Περιφέρεια και οι δήμαρχοι πήγαν στην Αθήνα να εξετάσουν λύσεις, εμένα δεν με φώναξαν. Δεν ενημερώθηκα ποτέ. Και οι βουλευτές Αχαΐας πού είναι; Αυτοί θα έπρεπε να ηγούνται της προσπάθειας.

*Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος για τη νέα Σύμβαση Υποχρεώσεων μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train που ψηφίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης και στο τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνεται καμία απολύτως αναφορά ή δέσμευση για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτό-Καλάβρυτα.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο επεξεργασίας της σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία της Βουλής. «Παρά τις δύο συναντήσεις στην Αθήνα με τον κ. Κυρανάκη, τον περασμένο Αύγουστο και πρόσφατα, καθώς και τη συγκρότηση κοινού “μετώπου” με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια, η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει πειστεί για την ανάγκη άμεσων λύσεων.

Μπορεί να κυρώνεται μια σύμβαση και να λαμβάνει η Hellenic Train επιδότηση 50 εκατ. ευρώ χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη, έστω και ελάχιστη, για δεσμεύσεις εκτέλεσης δρομολογίων;» διερωτήθηκε ο δήμαρχος, στρέφοντας τα βέλη του προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

