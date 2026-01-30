Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα

Με την πρώτη βροχή σημειώθηκε χθες νέο περιστατικό πτώσης βράχων στον oδοντωτό σιδηρόδρομο, όταν βράχος κατέπεσε στη σιδηροδρομική γραμμή και ήρθε σε επαφή με διερχόμενο συρμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του δρομολογίου 1330. Από την επαφή του βράχου με τον συρμό δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό. Οι δύο επιβάτες που επέβαιναν στον συρμό μεταφέρθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την ακύρωση των υπολοίπων δρομολογίων για χθες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στη γραμμή. Σύμφωνα με την εταιρεία, από σήμερα τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό θα εκτελούνται κανονικά.

Ωστόσο, το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δύο περιστατικά πτώσης βράχων ή φερτών υλικών στη φημισμένη γραμμή του Οδοντωτού πλήττει την αξιοπιστία της και προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα Καλάβρυτα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: το αναβαθμισμένο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο παραμένει σε πλήρη λειτουργία, και τον οδοντωτό σιδηρόδρομο, έναν από τους πιο εμβληματικούς σιδηροδρομικούς άξονες της Ελλάδας.

Είναι κοινός τόπος ότι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εντείνουν τις πιέσεις τους προς την Πολιτεία, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές –έστω τεχνικές- παρεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία της γραμμής. Διαφορετικά, τα φαινόμενα πτώσης βράχων με την πρώτη βροχή θα συνεχίσουν να προκαλούν διακοπές δρομολογίων. Αν αυτή η κατάσταση παραμείνει, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι επισκέπτες να αποφεύγουν τον «Μουτζούρη», με άμεσο αντίκτυπο στη συνολική επισκεψιμότητα της ιστορικής πόλης και, κατ’ επέκταση, στην τοπική οικονομία.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ

Σε ό,τι αφορά τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, νωπές παραμένουν οι μνήμες από το περιστατικό που σημειώθηκε προχθές έξω από τον Πύργο, όταν μηχανοδηγός τραυματίστηκε –ευτυχώς ελαφρά– μετά από πρόσκρουση της αμαξοστοιχίας 1381 σε πεσμένο δέντρο, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Πύργος – Ολυμπία – Κατάκολο.

Οι εικόνες του ατυχήματος είναι σοκαριστικές, καθώς ο καθένας θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του μηχανοδηγού. Το νέο συμβάν επιβεβαιώνει τις επισημάνσεις και την έντονη ανησυχία των εργαζομένων σχετικά με την κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ανακοινώσεις τους, ζητούν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με γενναίες αποφάσεις. Οπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά: «Εάν ο ΟΣΕ δεν στελεχωθεί άμεσα με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, ανεξαρτήτως κόστους, είναι θέμα χρόνου να υπάρξει νέο συμβάν με ακόμη χειρότερη κατάληξη. Στον Πύργο δεν υπάρχει ομάδα επιτήρησης και συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής, με αποτέλεσμα οι σχετικές εργασίες να πραγματοποιούνται περιοδικά από το τμήμα Πάτρας, το οποίο στελεχώνεται από μόλις 12 εργαζόμενους. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε άλλο ένα εργατικό δυστύχημα στην ελληνική -και παγκόσμια- στατιστική».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

