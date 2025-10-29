Οδοντωτός ή «θάνατος»

Αυτονόητο είναι ότι δεν πρόκειται για τον φυσικό θάνατο των προγόνων μας που πολλοί από αυτούς άφοβα τον συνάντησαν στον αγώνα τους για την ελευθερία της πατρίδας από τα Οθωμανικά δεσμά.

Ούτε η ύπαρξη του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου επιδέχεται σύγκριση με την κατάκτηση μετά από αιώνες σκλαβιάς του υπέρτατου ανθρώπινου αγαθού.

Για τα Καλάβρυτα μιλάμε όμως.

Έναν τόπο έμφορτο από αγώνες και θυσίες που του δίνουν το δικαίωμα να αντισταθεί στην εγκατάλειψή του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας.

Μια εγκατάλειψη όχι θεωρητική και γενικόλογη αλλά με όνομα και επώνυμο.

Η Δ.Ο.Υ., το Ι.Κ.Α., η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., υποβαθμίστηκαν ή έφυγαν, το Νοσοκομείο μετατρέπεται σε Κέντρο Υγείας και στα Δικαστήρια της πόλης τα πάντα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει πια Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ούτε Εισαγγελέας Καλαβρύτων. Έχουν απομείνει ελάχιστοι δικαστικοί υπάλληλοι, το κτήριο καταρρέει και οι Δικαστές έχουν πια έδρα την Πάτρα.

Η τουριστική ανάπτυξη με πυλώνα το χιονοδρομικό είναι θεαματική και καλοδεχούμενη αλλά και ύπουλη ταυτόχρονα.

Κρύβει πίσω από την εικόνα της πλημμυρισμένης πόλης από κόσμο στα γιορτινά τριήμερα, τη δημογραφική και κοινωνική κατάρρευση του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο πληθυσμός του εμφανίζει μείωση από τις μεγαλύτερες της χώρας. Έχασε 17% των μόνιμων κατοίκων του μέσα σε 10 χρόνια.

Από τους 11.185 το 2011 έφθασε τους 9.232 σήμερα.

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής φθίνει καθημερινά και ο πληθυσμός του Δήμου Καλαβρύτων ανά ηλικιακή ομάδα αποτυπώνει με νούμερα μια καταθλιπτική εικόνα γήρανσής του. Και κοντά σε όλα αυτά έρχεται και ο «θάνατος» του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Το εμβληματικό «τρενάκι» με την πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία των «δοντιών» του πλησιάζει στη διακοπή της λειτουργίας του.

Η αδιαφορία για τη συντήρησή του, η πλήρης εγκατάλειψή του επί δεκαετίες από τους διοικούντες τους Σιδηροδρόμους και τη χώρα οδηγούν τον Οδοντωτό στο τέλος του.

Τα Καλάβρυτα, η Δημοτική Αρχή και οι συλλογικοί φορείς τους θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο;

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν απαραίτητη αλλά όχι αρκετή.

Η αντίδραση της Πόλης οφείλει να είναι έγκαιρη και κυρίως απόλυτη.

Οι έστω άκοντες αλλά πάντως εχθροί των Καλαβρύτων δεν θα βρουν βέβαια απέναντί τους αυτή τη φορά γιαταγάνια και καριοφίλια αλλά τους πολίτες τους συμπαγείς και αποφασισμένους να αντισταθούν στην εγκατάλειψη του τόπου τους.

*O Γιώργος Β. Μάρκου είναι δικηγόρος

