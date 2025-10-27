Οδοντωτός: Ούτε στην Κατοχή δεν σταμάτησε, αντιδράσεις για την μείωση των δρομολογίων

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και κινητοποίησης βρίσκεται ο Δήμος Καλαβρύτων, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Hellenic Train να περιορίσει τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου σε μόλις δύο την ημέρα. Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, με τη δημοτική αρχή να συγκαλεί εκτάκτως, την περασμένη Παρασκευή, το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα αντίδρασης και διεκδίκησης άμεσων λύσεων.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στην ασφάλεια της γραμμής, αλλά ούτε να γίνει δεκτή οποιαδήποτε περιστολή δρομολογίων. Αντιθέτως, ζητείται ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού με περισσότερα δρομολόγια όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και εκστρατεία προβολής της ιστορικής διαδρομής από την Hellenic Train και το υπουργείο Υποδομών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος, μιλώντας στο σώμα, υπογράμμισε τον ανεκτίμητο ρόλο του Οδοντωτού για τα Καλάβρυτα. «Ο Οδοντωτός είναι η ιστορία μας» είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι στις 10 Μαρτίου 2026 συμπληρώνονται 130 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του τρένου, χωρίς να έχει σταματήσει ούτε στην περίοδο της Κατοχής. «Το 2019 είχαμε πέντε δρομολόγια την ημέρα. Ούτε τότε δεν σταμάτησε, κι έρχεται τώρα η Hellenic Train να τα μειώσει στα δύο; Είναι ακατανόητο, απαράδεκτο και παράλογο», τόνισε ο δήμαρχος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι από το καλοκαίρι του 2023 ο Δήμος είχε θέσει το θέμα της συντήρησης και λειτουργίας του Οδοντωτού προς τον ΟΣΕ, την Hellenic Train και το υπουργείο Υποδομών. Παρ’ όλα αυτά, η ανακοίνωση για τη μείωση των δρομολογίων έγινε «ξαφνικά και χωρίς καμία συνεννόηση», όπως είπε, ύστερα από ενημέρωση του υφυπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου. Από τις 18 Οκτωβρίου, τα Καλάβρυτα έμειναν με μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως, καθώς κόπηκε το απογευματινό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Δήμος, η απόφαση ελήφθη με το επιχείρημα της ανάγκης συντήρησης γραμμής και συρμών. «Μας είπαν ότι είχαν δύο σενάρια: το ένα προέβλεπε αυτό που εφαρμόστηκε, και το άλλο ένα δρομολόγιο τις καθημερινές και δύο το σαββατοκύριακο. Επιλέχθηκε το “λιγότερο κακό”. Εμείς λέμε όμως ότι δεν υπάρχει “λιγότερο κακό” για την τοπική κοινωνία», σημείωσε ο δήμαρχος.

Ο Δήμος, μέσω του ψηφίσματος, ζητεί να μην πέσουν τα δρομολόγια κάτω από τρία την ημέρα και να επαναφερθούν τα πέντε του Σαββατοκύριακου, επισημαίνοντας ότι η μείωση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την απασχόληση. «Ο Οδοντωτός δεν είναι ζημιογόνος. Είναι γραμμή ζωής καθώς μεταφέρει πάνω από 200.000 επισκέπτες τον χρόνο στα Καλάβρυτα στηρίζοντας δεκάδες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Παπαδόπουλος.

Στο ψήφισμα περιλαμβάνονται επίσης αιτήματα για άμεση εκκίνηση έργων συντήρησης των συρμών και της γραμμής, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και πλήρη στελέχωση του συνεργείου συντήρησης στο Διακοπτό. Παράλληλα, ζητείται να ανακαινιστούν οι σταθμοί του ΟΣΕ σε Καλάβρυτα και Διακοπτό και να υπάρξει εκστρατεία αποκατάστασης της εικόνας και προβολής της διαδρομής.

Ο δήμαρχος πρότεινε τη διοργάνωση άμεσης συνάντησης αντιπροσωπείας του Δήμου και τοπικών φορέων με τον υπουργό και υφυπουργό Μεταφορών, τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, προκειμένου να συζητηθούν λύσεις. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αιγιαλείας και τους τοπικούς βουλευτές «για τη θωράκιση και αναβάθμιση της ιστορικής γραμμής».

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καλαβρύτων, κ. Δαφαλιάς, εξέφρασε πλήρη συμφωνία με τη θέση του δημάρχου και δήλωσε ότι ο κλάδος θα βρεθεί «στην πρώτη γραμμή» της προσπάθειας. «Θα συντονίσουμε ενέργειες και βήματα, και απαιτούμε άμεση συνάντηση με τον υπουργό. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι μαζική και δυναμική», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο δημοτικός σύμβουλος Κανελλόπουλος ζήτησε να προστεθεί στο ψήφισμα η απαίτηση να γνωστοποιηθεί ποιοι έλαβαν την απόφαση για τη μείωση των δρομολογίων, ενώ πρότεινε κινητοποίηση όλων των Καλαβρυτινών, εντός και εκτός Δήμου. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου αναμένεται συνεδρίαση του Δήμου Αιγιάλειας για κοινό μέτωπο δράσης με τα Καλάβρυτα, ενώ ο Δήμος εξακολουθεί να αναμένει απαντήσεις για πιθανή προσφυγή στη δικαιοσύνη.

«Ο Οδοντωτός είναι στυλοβάτης της ιστορίας και της ευημερίας της περιοχής μας. Θέλουμε γρήγορες αποφάσεις και λύσεις», κατέληξε ο δήμαρχος, δίνοντας το στίγμα μιας αποφασιστικής μάχης για τη διατήρηση του πιο ιστορικού τρένου της χώρας.

