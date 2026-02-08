ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί έβαλαν «φρένο» στην έκπληξη του πρωταθλήματος

Ματσάρα στο Παγκρήτιο μεταξύ ΟΦΗ και Λεβαδειακού, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-2 και να σπάνε σερί 7 αήττητων αγώνων των Βοιωτών, λίγες ημέρες πριν οι δυο ομάδες “μονομαχήσουν” στο “Λάμπρος Κατσώνης” στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (1-1 το πρώτο ματς).

Ο ΟΦΗ πήρε έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, ανέβηκε στους 24 βαθμούς και έκανε αποφασιστικό βήμα για συμμετοχή στα playoffs 5-8. Απ’ την άλλη, ο Λεβαδειακός ηττήθηκε για πρώτη φορά από τις 30 Νοεμβρίου, αλλά παραμένει εντός της πρώτης τετράδας και στο +9 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα τα “ξαναπούν” την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 17:00) στην έδρα των Βοιωτών, στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson. Το πρώτο ματς έμεινε στο 1-1.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα “χορταστικό” παιχνίδι, όπου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8΄ με τον Πεντρόσο, ο Θεοδοσουλάκης απάντησε άμεσα (9΄) και ο Σαλσίδο έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 37΄.

Ο Παλάσιος στο 57΄ έφερε προσωρινά το ματς στα ίσια (2-2), αλλά το γκολ του Σενγκέλια στο 76΄ ήταν αυτό που έκρινε τον τελικό νικητή και έδωσε το “τρίποντο” στους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Bοηθοί: Μπαλιάκας, Στάικος

VAR/AVAR: Ευαγγέλου/Γιουματζίδης

Τέταρτος: Κατοίκος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



