ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί έβαλαν «φρένο» στην έκπληξη του πρωταθλήματος

Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα τα “ξαναπούν” την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 17:00) στην έδρα των Βοιωτών, στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson. Το πρώτο ματς έμεινε στο 1-1.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί έβαλαν «φρένο» στην έκπληξη του πρωταθλήματος
08 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Ματσάρα στο Παγκρήτιο μεταξύ ΟΦΗ και Λεβαδειακού, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-2 και να σπάνε σερί 7 αήττητων αγώνων των Βοιωτών, λίγες ημέρες πριν οι δυο ομάδες “μονομαχήσουν” στο “Λάμπρος Κατσώνης” στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (1-1 το πρώτο ματς).

Ο ΟΦΗ πήρε έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, ανέβηκε στους 24 βαθμούς και έκανε αποφασιστικό βήμα για συμμετοχή στα playoffs 5-8. Απ’ την άλλη, ο Λεβαδειακός ηττήθηκε για πρώτη φορά από τις 30 Νοεμβρίου, αλλά παραμένει εντός της πρώτης τετράδας και στο +9 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα τα “ξαναπούν” την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 17:00) στην έδρα των Βοιωτών, στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson. Το πρώτο ματς έμεινε στο 1-1.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα “χορταστικό” παιχνίδι, όπου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8΄ με τον Πεντρόσο, ο Θεοδοσουλάκης απάντησε άμεσα (9΄) και ο Σαλσίδο έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 37΄.

Ο Παλάσιος στο 57΄ έφερε προσωρινά το ματς στα ίσια (2-2), αλλά το γκολ του Σενγκέλια στο 76΄ ήταν αυτό που έκρινε τον τελικό νικητή και έδωσε το “τρίποντο” στους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Bοηθοί: Μπαλιάκας, Στάικος

VAR/AVAR: Ευαγγέλου/Γιουματζίδης

Τέταρτος: Κατοίκος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:20 Παναθηναϊκός: Πλησιάζει η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα – Έτοιμοι με τη Φενέρμπαχτσε
22:58 Τι θα ισχύσει το 2026 με τα εισιτήρια στα πλοία
22:44 WiFi χωρίς συσκευή: Η τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίζει άτομα και προκαλεί συναγερμό για την ιδιωτικότητα
22:31 Μακροζωία: Οι μικρές αλλαγές που μπορούν να χαρίσουν καλύτερα χρόνια ζωής
22:18 Βουδαπέστη: Ο μαζικός τουρισμός αλλάζει τον χαρακτήρα των ιστορικών ιαματικών λουτρών
22:12 Η Παναχαϊκή θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με Αχαγιά ΄82 – Φωτογραφίες/δηλώσεις
22:05 ΕΦΚΑ: Νέοι επανυπολογισμοί σε παλιές συντάξεις – Μειώσεις και επιστροφές χρημάτων αντί για αυξήσεις
22:00 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΝΟ Βουλιαγμένης – Τσίγκας: «Το μέλλον είναι εδώ!»
21:54 Η Βόρεια Κορέα στο ρυθμό του Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος – Πότε θα γίνει
21:46 Ο Πέλοπας έκοψε βασιλόπιτα, βράβευσε τους κορυφαίους του 2025 – Φωτογραφίες
21:43 Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ!
21:42 Έλον Μασκ: Ένα βήμα πριν τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο
21:30 Μητρώο Παροχών: Τέλος στα «σκόρπια» επιδόματα
21:19 Τζέφρι Επστάιν: Ο «διακαής πόθος» να φτάσει στο Κρεμλίνο και οι σκιώδεις διαδρομές προς τον Πούτιν
21:18 Ο Νηρέας ήταν ασταμάτητος με Επειό Ιλιδας
21:07 Στυτική δυσλειτουργία: Πώς ο τρόπος ζωής μπορεί να κάνει τη διαφορά χωρίς φάρμακα
20:57 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΑΝΟ Γλυφάδας
20:55 Rafale vs Eurofighter: Η ελληνική συμμετοχή στην «Spears of Victory 26» και η αξία για το Αιγαίο
20:44 Γιώργος Καπουτζίδης για την Eurovision: Είπα στα κορίτσια να τα πάμε καλά φέτος για να μας πάρουν και του χρόνου
20:34 W Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε στο τέλος από τη Νέα Ιωνία – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ