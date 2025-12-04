Οι 3 νεαροί του ΝΟΠ που κλήθηκαν

Για μια ακόμα φορά, αθλητές του ΝΟΠ κλήθηκαν για προετοιμασία σε εθνική ομάδα και συγκεκριμένα, τους Γιώτη, Νικολόπουλο και Κρεμαντάλα οι οποίοι έχουν κληθεί στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά, για διήμερο καμπ προπονήσεων -αξιολογήσεων – αναμετρήσεων, το διήμερο 8-9/12 (πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 07:30).

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μας Κωνσταντίνο Κρεμανταλά, Αχιλλέα Γιώτη και Δημήτρη Νικολόπουλο για τη συμμετοχή τους στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ-18.

Οι τρεις νεαροί αθλητές συμμετέχουν με την ομάδα του ΝΟΠ στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας ενώ αποτελούν και βασικά στελέχη της ομάδας εφήβων. Όλα αυτά ενώ είναι μαθητές της 3ης λυκείου και ταυτόχρονα προετοιμάζονται να δοκιμαστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Με αρκετή θέληση, συστηματική δουλειά και υπομονή, η επιτυχία είναι θέμα χρόνου!

