Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία

Σε μια εποχή όπου κάθε εβδομάδα εμφανίζεται και μία νέα δίαιτα ή τάση ευεξίας, δεν είναι παράξενο που πολλοί αισθάνονται μπερδεμένοι. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ επισημαίνουν ότι η πραγματική υγεία δεν βρίσκεται στα trends, αλλά σε συνήθειες που μπορούμε να διατηρήσουμε σε βάθος χρόνου.

Η Dr. Wynne Armand, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Mass General Brigham της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, ξεχωρίζει πέντε απλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την υγεία και την ποιότητα ζωής.

1. Ζήστε στο παρόν

Ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα δεν είναι μόδα, αλλά εργαλεία με αποδεδειγμένα οφέλη: μειώνουν το στρες, βελτιώνουν τον ύπνο και ενισχύουν τη συγκέντρωση. Η συνεχής ενασχόληση με το παρελθόν ή το μέλλον αυξάνει τις ορμόνες του στρες, επιβαρύνοντας καρδιά και εγκέφαλο.

Μια απλή βόλτα στη φύση ή η τεχνική της «τετραγωνικής αναπνοής» (box breathing) μπορεί να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

2. Κάντε τον ύπνο προτεραιότητα

Η έλλειψη ύπνου δεν σημαίνει μόνο κούραση. Υπονομεύει το ανοσοποιητικό, αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και επηρεάζει τη μνήμη και τη διάθεση. Οι ειδικοί συνιστούν 7–9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.

Αποφύγετε καφεΐνη και βαριά γεύματα το απόγευμα, καθώς και τις οθόνες πριν τον ύπνο. Αν υπάρχουν συχνές αφυπνίσεις ή υπνηλία μέσα στη μέρα, είναι σημαντικό να διερευνηθεί το ενδεχόμενο υπνικής άπνοιας.

3. Επιλέξτε τροφές που «δουλεύουν» υπέρ σας

Διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης συνδέεται με μακροζωία και μειωμένο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων. Αντίθετα, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν συχνά υπερβολικό αλάτι, ζάχαρη και πρόσθετα.

Η σύσταση των ειδικών είναι απλή: όσο γίνεται περισσότερο μαγείρεμα στο σπίτι και συνειδητές επιλογές τροφών.

4. Κινηθείτε περισσότερο, καθίστε λιγότερο

Η καθιστική ζωή αποτελεί έναν από τους βασικούς «σιωπηλούς» κινδύνους για την υγεία. Δεν απαιτούνται εξαντλητικές προπονήσεις – ακόμη και 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος την ημέρα έχουν σημαντικά οφέλη.

Η κίνηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αγγαρεία, αλλά ως ευκαιρία: περπατήστε μιλώντας με φίλους ή αντικαταστήστε μια συνάντηση με μια βόλτα στο πάρκο.

5. Μειώστε την έκθεση σε αόρατους ρύπους

Μικροπλαστικά, PFAS και ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκονται παντού και μπορούν να επηρεάσουν την καρδιά, τα αγγεία και τον εγκέφαλο. Οι ειδικοί του Χάρβαρντ τονίζουν ότι, όπου είναι εφικτό, πρέπει να περιορίζεται η έκθεση σε τέτοιους ρύπους.

