Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω... Δυτικής Ελλάδας

Ποιος είπε ότι η Κύπρος «κείται μακράν» της Δυτικής Ελλάδας; Οσο υπάρχει το «αεροπλανοφόρο» της Κρήτης, η αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, μέσα από τη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Κράτος του Ισραήλ, μπορεί να γίνει συνδυασμένα, με ενίσχυση και από τα μετόπισθεν, ακόμη και από τα μέρη μας.

Και μπορεί οι αεροπορικές βάσεις σε Κρήτη (κυρίως) και Αιγαίο να αποτελούν την πρώτη γραμμή στη σχεδιαζόμενη μικτή Ταξιαρχία Ταχείας Επέμβασης στην ανατολική Μεσόγειο, όμως η αναβάθμιση των αεροσκαφών στις δύο πτέρυγες μάχης της Δυτική Ελλάδας, την 117 ΠΜ στην Ανδραβίδα και την 116 ΠΜ στον Αραξο, βάζουν και την περιοχή μας στο γεωπολιτικό παιχνίδι.

«Σε ενάμιση περίπου χρόνο, λέγεται ότι η Ανδραβίδα θα διαθέτει F-35. Ηδη ξεκινούν οι σχετικές εργασίες υποδοχής στη μονάδα. Οι πιέσεις για να έρθουν νωρίτερα τα F-35, είναι πολλαπλές. Τα Phantom, αν δεν αποσυρθούν, μετά το 2028, θα πλαισιωθούν από ό,τι τελειότερο υπάρχει στον αέρα», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πτέραρχος εν αποστρατεία Γιώργος Νταβρής και πρόσθεσε με νόημα τα εξής: «Αλλά και στον Αραξο, αναμένουμε να δούμε τα νέα αναβαθμισμένα F-16 Viper, τις λεγόμενες ”οχιές” του αέρα. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν τεράστιες δυνατότητες. Η Κρήτη, μπορεί στα χαρτιά -και λόγω γεωγραφίας- να είναι το προπύργιο στις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως το σύστημα ενισχύεται ποικιλοτρόπως, με δυνατότητα άμυνας βάθους».

Θυμίζουμε ότι στην αεροπορική βάση του Αράξου και στις ιστορικές πολεμικές μοίρες 335 και 336, επιχειρούν ήδη τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη F-16 block 52 plus, τα οποία δίνουν ένα πλεονέκτημα στα ελληνικά φτερά.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα παραπάνω ήταν και όσα δήλωσε στην «Π» ο αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Κούσαντας: «Η Σούδα θα αποτελέσει την πρώτη γραμμή στο σχέδιο ”Ξενοφών”, λόγω εγγύτητας με Κύπρο και Ισραήλ. Οι μοίρες 340 και 343 αναβαθμίζονται με 47 αεροσκάφη F-16 Viper, τα οποία είναι έτοιμα και έχουν παραδοθεί. Βεβαίως, με την αναβάθμιση των βάσεων σε Αραξο και Ανδραβίδα, δημιουργούνται πολλά επιχειρησιακά δεδομένα προς όφελος της άμυνας της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο γεωπολιτικός αναλυτής Αλέξανδρος Ιτιμούδης τόνισε τα εξής: «Το αεροπορικό όπλο πλαισιωμένο θα αποτελέσει τον καταλύτη της δημιουργίας ενός νέου συστήματος. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η διασύνδεση. Δύο πολεμικές αεροπορίες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των πεδίων ενδιαφέροντος». Μάλιστα, η πρόβλεψη του Αλ. Ιτιμούδη είναι ότι «το σύστημα θα συμπληρώσει εν ευθέτω χρόνο και η Ινδία».

Θυμίζουμε ότι η Ταξιαρχία Ταχείας Επέμβασης στην ανατολική Μεσόγειο θα αποτελείται, με βάση τις σχετικές διαρροές, από δύο μοίρες αεροσκαφών (F-35 από το Ισραήλ και F-16 Viper και Rafale από την Ελλάδα), από δύο υποβρύχια, ένα ισραηλινό κι ένα ελληνικό, από μία ελληνική φρεγάτα και μία ισραηλινή κορβέτα και από 2.500 άνδρες (1.000 Ελλαδίτες, 500 Κυπρίους και 1.000 Ισραηλινούς).

