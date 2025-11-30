Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ στη Νίκαια.

Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!
30 Νοέ. 2025 20:47
Pelop News

Αγριεύει επικίνδυνα η κατάσταση με τα αγροτικά μπλόκα.  Νέος γύρος αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται από τη Δευτέρα (01.12) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ, με τα χημικά και το κυνηγητό, στη Νίκαια.

Σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των αγροτών προανήγγειλαν γενικευμένο αποκλεισμό των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες.

Από το βήμα της συγκέντρωσης, οι αγρότες κατήγγειλαν με έντονο ύφος τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς διαδηλωτών.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

«Πρέπει να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν συναδέλφους αγρότες στη Νίκαια, πήγαν στο νοσοκομείο. Και αντί να δώσει λύσεις, στέλνει δυνάμεις καταστολής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να λύσει τα προβλήματα, όχι να στέλνει ΜΑΤ να χτυπάνε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι να ρίχνει χημικά όταν είναι και μικρά παιδιά».

Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο (σ.σ. 01.12) Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας παραμένει το ζήτημα της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για «φτωχοποίηση» και χρέη, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών που υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή.

«Μας θέλουν και φτωχούς και με χρέη. Ήδη σε όλα τα προϊόντα είμαστε ελλειμματικοί. Γιατί; Γιατί κάποτε είχαμε δικά μας μοσχάρια, αρνιά, φρούτα. Γιατί εισάγουμε τώρα; Γιατί κάποιες εταιρείες προφανώς σκέφτονται τα κέρδη» σημείωσε ο Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωριά μας, στις δουλειές μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θα γυρίσουμε στο 1910».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:19 Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα…
21:58 Μπλόκα: Αγριεμένοι οι αγρότες, δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω!
21:38 Νέα δημοσκόπηση της Marc: Το 44,5% προτιμά τη σταθερότητα
21:31 Διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία για εκλογές
21:21 Σπανούλης, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Μήτρου-Λονγκ για το διπλό στην Πορτογαλία
21:20 Πότε θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας
21:07 Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά
21:00 Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία
20:55 Η Εθνική με Μπαζίνα και Καραγιαννίδη έκανε το 2 στα 2 – Φωτογραφίες/βίντεο
20:52 Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σε τροχαίο
20:47 Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!
20:41 Ο Χρ. Μπούρας κάνει απολογισμό για το φετινό Welcome to UP 2025
20:36 Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671
20:32 Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»
20:28 Πάπας Λέων: Μόνη λύση ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος!
20:23 Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης
20:17 Η Αχαγιά ΄82 ξεπέρασε το εμπόδιο του Τήρωνα – Φωτογραφίες
20:11 Ν. Δένδιας: «Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο»!
20:11 Φοβερή αποκάλυψη της Ελένης Φουρέιρα για τον Μποτία!
20:05 Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ