Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!

Αγριεύει επικίνδυνα η κατάσταση με τα αγροτικά μπλόκα. Νέος γύρος αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται από τη Δευτέρα (01.12) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ, με τα χημικά και το κυνηγητό, στη Νίκαια.

Σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των αγροτών προανήγγειλαν γενικευμένο αποκλεισμό των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες.

Από το βήμα της συγκέντρωσης, οι αγρότες κατήγγειλαν με έντονο ύφος τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς διαδηλωτών.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

«Πρέπει να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν συναδέλφους αγρότες στη Νίκαια, πήγαν στο νοσοκομείο. Και αντί να δώσει λύσεις, στέλνει δυνάμεις καταστολής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να λύσει τα προβλήματα, όχι να στέλνει ΜΑΤ να χτυπάνε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι να ρίχνει χημικά όταν είναι και μικρά παιδιά».

Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο (σ.σ. 01.12) Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας παραμένει το ζήτημα της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για «φτωχοποίηση» και χρέη, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών που υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή.

«Μας θέλουν και φτωχούς και με χρέη. Ήδη σε όλα τα προϊόντα είμαστε ελλειμματικοί. Γιατί; Γιατί κάποτε είχαμε δικά μας μοσχάρια, αρνιά, φρούτα. Γιατί εισάγουμε τώρα; Γιατί κάποιες εταιρείες προφανώς σκέφτονται τα κέρδη» σημείωσε ο Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωριά μας, στις δουλειές μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θα γυρίσουμε στο 1910».

