Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας, ΒΙΝΤΕΟ

 

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό

 

13 Ιαν. 2026 21:51
Αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν σε αποκλεισμό του κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Χαλίκι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό.

Αγρότες: Αυτοί οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι μετά και τις συνομιλίες στο Μαξίμου, ΒΙΝΤΕΟhttps://pelop.gr/agrotes-aftoi-oi-dromoi-paramenoun-apokleismenoi-meta-kai-tis-synomilies-sto-maximou-vinteo/

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αύριο εκπρόσωποι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνάντηση αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

