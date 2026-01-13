Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας, ΒΙΝΤΕΟ
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό
Αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν σε αποκλεισμό του κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Χαλίκι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά Εθνική Οδό.
Αγρότες: Αυτοί οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι μετά και τις συνομιλίες στο Μαξίμου, ΒΙΝΤΕΟhttps://pelop.gr/agrotes-aftoi-oi-dromoi-paramenoun-apokleismenoi-meta-kai-tis-synomilies-sto-maximou-vinteo/
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αύριο εκπρόσωποι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνάντηση αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
