Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ

Αγρότες βγήκαν πάλι στους δρόμους. Αφού συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα θέλησαν να βγουν στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Ωστόσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό για να μη βγουν τα τρακτέρ στην Εθνική.

Μετά από συζητήσεις με την Τροχαία τους επετράπη να περάσουν από τη γέφυρα και να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους σε παράδρομο της Εθνικής.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν μην έχουν υλοποιηθεί και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση την ίδια ώρα που τιμές των λιπασμάτων και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί.

Αν δεν γίνει κάτι οι παραγωγοί λένε πως θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



