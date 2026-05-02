Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ

Συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα θέλησαν να βγουν στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ
02 Μάι. 2026 12:12
Pelop News

Αγρότες βγήκαν πάλι στους δρόμους. Αφού συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα θέλησαν να βγουν στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Ωστόσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό για να μη βγουν τα τρακτέρ στην Εθνική.

Μετά από συζητήσεις με την Τροχαία τους επετράπη να περάσουν από τη γέφυρα και να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους σε παράδρομο της Εθνικής.

Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν μην έχουν υλοποιηθεί και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση την ίδια ώρα που τιμές των λιπασμάτων και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί.

Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ

Αν δεν γίνει κάτι οι παραγωγοί λένε πως θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
