Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας παραμένουν στα μπλόκα, αναμένοντας τη σημερινή σύσκεψη στη Λάρισα που θα καθορίσει τη στάση τους πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειστός για πέμπτη ημέρα ο κόμβος Εγλυκάδας, με ενισχύσεις και μηνύματα συμπαράστασης.

13 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Σαββατοκύριακο στα μπλόκα θα περάσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, οι οποίοι παραμένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους κι έχουν στραμμένο το βλέμμα στη σημερινή κρίσιμη συνάντηση των αγροτών στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, σήμερα στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, στην οποία αναμένεται να επικυρωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των μπλόκων ανά τη χώρα. Φυσικά, θα συζητηθεί και η ανοικτή πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε από τους αγρότες να μεταβούν τη Δευτέρα στο γραφείο του, προκειμένου να συζητήσουν.

Για τον λόγο αυτό, χθες το βράδυ, η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Εγλυκάδας πραγματοποίησε σύσκεψη κι εξέλεξε την 8μελή επιτροπή αγροτών που θα λάβει μέρος στη σημερινή σύσκεψη στη Λάρισα.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑΞΙ

Την ίδια ώρα, ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1, λιμάνι Πάτρας και Οβρυά. Οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ περιμετρικά του κόμβου, ενώ ήδη γίνεται λόγος για ενίσχυση των τρακτέρ από γειτονικές περιοχές.

Μάλιστα, χθες το απόγευμα, οδηγοί ταξί της Πάτρας με πολλά οχήματα μετέβησαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και παρέμειναν εκεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών.

Οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στα πόστα τους και περιμένουν: «Weekend» στα μπλόκα

Πολλά τα οχήματα ταξί που βρέθηκαν στην Εγλυκάδα

Οποια απόφαση κι αν ληφθεί σήμερα στη σύσκεψη της Λάρισας, εκτιμάται ότι μέχρι τη Δευτέρα -οπότε έχει προγραμματιστεί και η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου- το μπλόκο της Εγλυκάδας θα παραμείνει ενεργό, περιμένοντας τις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Ωλενίας, Αλέκος Θανόπουλος, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», τόνισε τα εξής: «Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε δίκαια αιτήματα και να κάνει πίσω. Περιμένουμε την απόφαση του συντονιστικού, αλλά να γνωρίζει η κυβέρνηση ότι δεν θα φύγουμε αν δεν ικανοποιηθούμε».

Στην Αιγιάλεια, η χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών παρέμεινε ίδια με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς τελικά δεν έγινε μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αιγίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στη Γέφυρα Σελινούντα κι έκλεισαν τον δρόμο για λίγες ώρες, φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας από τους πολίτες να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα τους.

Στη Δυτική Αχαΐα, χθες δεν έγινε κάποια κινητοποίηση, ωστόσο αποφάσισαν σήμερα το απόγευμα (18.00) να συγκεντρωθούν στην Παλαιά Εθνική Οδό, στην Κάτω Αχαΐα, και να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την Πάτρα.

