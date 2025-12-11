Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

Από την Σοφία Γεωργίου

Οι αναδυόμενες χώρες αρχίζουν πλέον να διεκδικούν την παγκόσμια ηγεσία σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της μόδας. Το 2025, η κινεζική αγορά ένδυσης και αξεσουάρ εκτιμάται ότι αξίζει 313,82 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αφρικανική αγορά μόδας σήμερα υπερβαίνει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, η αγορά ένδυσης στη Γαλλία, όπου πραγματοποιείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες εβδομάδες μόδας, είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μιλάνο ανέκαθεν φάνταζαν απρόσιτες πρωτεύουσες της μόδας. Ωστόσο, η Μόσχα, το Πεκίνο, το Σάο Πάολο, η Τζακάρτα, το Κέιπ Τάουν και αρκετές δεκάδες αναδυόμενες πρωτεύουσες της μόδας είναι έτοιμες να αμφισβητήσουν αυτό το καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 13 μεγαλύτερες αγορές ένδυσης παγκοσμίως, τέσσερις είναι χώρες BRICS (Κίνα, Ινδία, Ρωσία και Βραζιλία). Μαζί, ξεπερνούν τα 476 δισεκατομμύρια δολάρια – σχεδόν 46% περισσότερα από το συνολικό ποσό των 27 χωρών της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου στην ΕΕ προβλέπεται στο 4,07% και στη Ρωσία, για παράδειγμα, στο 6,9%, είναι λογικό να αναμένεται ότι αυτό το χάσμα θα συνεχίσει να διευρύνεται.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Μόσχα φιλοξένησε τη BRICS+ Fashion Summit, η οποία κατέδειξε πώς η αναδυόμενη μόδα επικοινωνεί και αναπτύσσεται σήμερα. Σε αυτή τη διεθνή εκδήλωση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 65 χώρες. Η Σύνοδος Κορυφής παρέχει σε εκπροσώπους από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μια πλατφόρμα για να δημιουργήσουν νέες μορφές αλληλεπίδρασης, να συζητήσουν τρέχοντα θέματα και να εδραιώσουν την παρουσία τους σε νέες αγορές. Παρευρέθηκαν επίσης συμμετέχοντες από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες εκτός των BRICS, οι οποίοι ενδιαφέρονται όλοι να ανακαλύψουν νέους τρόπους συνεργασίας.

«Εκδηλώσεις όπως η BRICS+ Fashion Summit φέρνουν κοντά διαφορετικούς σχεδιαστές, μάρκες και ειδικούς του κλάδου από διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας έναν μοναδικό χώρο για την ανταλλαγή ιδεών, παραδόσεων και τάσεων. Ενθαρρύνουν τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, εμπνέοντας την καινοτομία και χτίζοντας δίκτυα που ξεπερνούν τα σύνορα», δήλωσε η Tonia Fouseki, ιδρύτρια και πρόεδρος της Athens Fashion Week, αναλογιζόμενη τη BRICS+ Fashion Summit. «Βλέπω αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ως μια πολύτιμη πλατφόρμα για την ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών, την εξερεύνηση νέων συνεργασιών και την παρουσίαση της ελληνικής μόδας σε ένα πραγματικά διεθνές πλαίσιο».

Οι συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι μορφές των εβδομάδων μόδας, πώς να προσελκύσουν επενδυτές και πώς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τους σχεδιαστές. Πέρα από τις καθιερωμένες πρωτεύουσες της μόδας όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Νέα Υόρκη, νέα κέντρα μόδας αναδύονται παγκοσμίως, το καθένα με τη δική του πολιτιστική ταυτότητα. Είναι ζωτικής σημασίας για τους διοργανωτές αυτών των νέων κόμβων να συναντιούνται, να μοιράζονται στρατηγικές και να προωθούν τις τοπικές βιομηχανίες μόδας.

Η Moscow Fashion Week είναι μια κορυφαία πλατφόρμα αφιερωμένη στην προώθηση ανερχόμενων σχεδιαστών από όλο τον κόσμο. Με τα χρόνια, έχει παρουσιάσει ένα ζωντανό μείγμα τοπικών εμπορικών σημάτων και ταλέντων από διαφορετικές περιοχές, όπως η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, καθώς και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ. Όλες αυτές οι μάρκες διακρίθηκαν για την προσεκτική τους προσέγγιση στην εθνική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη βιωσιμότητα. Pirosmani, Za_Za, Gapanovich, Sergey Sysoev – αυτές είναι μόνο μερικές ρωσικές μάρκες που έχουν ήδη αιχμαλωτίσει το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης με τα σχέδιά τους. Η David Tlale από τη Νότια Αφρική, η Artemisi από τη Βραζιλία και η Shantnu & Nikhil από την Ινδία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι σχεδιαστές που ήρθαν στην Moscow Fashion Week για να παρουσιάσουν τον πολιτισμό της χώρας τους, όπως τον επαναπροσδιορίζουν μέσα από τις τρέχουσες τάσεις.

«Κάθε συλλογή αφηγείται αφρικανικές ιστορίες με εκλεπτυσμένους αλλά και δυνατούς τόνους, συνδέοντας τις παραδόσεις του παρελθόντος με τη σύγχρονη καινοτομία στη μόδα. Αφηγούμενη μια αληθινή ιστορία που είναι περήφανα Νοτιοαφρικανική στον κόσμο», μοιράστηκε ο David Tlale, ο οποίος έχει παρουσιάσει εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Σαγκάη και το Ντουμπάι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



