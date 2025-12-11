Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
11 Δεκ. 2025 16:53
Pelop News

Από την Σοφία Γεωργίου

Οι αναδυόμενες χώρες αρχίζουν πλέον να διεκδικούν την παγκόσμια ηγεσία σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της μόδας. Το 2025, η κινεζική αγορά ένδυσης και αξεσουάρ εκτιμάται ότι αξίζει 313,82 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αφρικανική αγορά μόδας σήμερα υπερβαίνει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, η αγορά ένδυσης στη Γαλλία, όπου πραγματοποιείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες εβδομάδες μόδας, είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μιλάνο ανέκαθεν φάνταζαν απρόσιτες πρωτεύουσες της μόδας. Ωστόσο, η Μόσχα, το Πεκίνο, το Σάο Πάολο, η Τζακάρτα, το Κέιπ Τάουν και αρκετές δεκάδες αναδυόμενες πρωτεύουσες της μόδας είναι έτοιμες να αμφισβητήσουν αυτό το καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 13 μεγαλύτερες αγορές ένδυσης παγκοσμίως, τέσσερις είναι χώρες BRICS (Κίνα, Ινδία, Ρωσία και Βραζιλία). Μαζί, ξεπερνούν τα 476 δισεκατομμύρια δολάρια – σχεδόν 46% περισσότερα από το συνολικό ποσό των 27 χωρών της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου στην ΕΕ προβλέπεται στο 4,07% και στη Ρωσία, για παράδειγμα, στο 6,9%, είναι λογικό να αναμένεται ότι αυτό το χάσμα θα συνεχίσει να διευρύνεται.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Μόσχα φιλοξένησε τη BRICS+ Fashion Summit, η οποία κατέδειξε πώς η αναδυόμενη μόδα επικοινωνεί και αναπτύσσεται σήμερα. Σε αυτή τη διεθνή εκδήλωση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 65 χώρες. Η Σύνοδος Κορυφής παρέχει σε εκπροσώπους από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μια πλατφόρμα για να δημιουργήσουν νέες μορφές αλληλεπίδρασης, να συζητήσουν τρέχοντα θέματα και να εδραιώσουν την παρουσία τους σε νέες αγορές. Παρευρέθηκαν επίσης συμμετέχοντες από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες εκτός των BRICS, οι οποίοι ενδιαφέρονται όλοι να ανακαλύψουν νέους τρόπους συνεργασίας.

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

«Εκδηλώσεις όπως η BRICS+ Fashion Summit φέρνουν κοντά διαφορετικούς σχεδιαστές, μάρκες και ειδικούς του κλάδου από διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας έναν μοναδικό χώρο για την ανταλλαγή ιδεών, παραδόσεων και τάσεων. Ενθαρρύνουν τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, εμπνέοντας την καινοτομία και χτίζοντας δίκτυα που ξεπερνούν τα σύνορα», δήλωσε η Tonia Fouseki, ιδρύτρια και πρόεδρος της Athens Fashion Week, αναλογιζόμενη τη BRICS+ Fashion Summit. «Βλέπω αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ως μια πολύτιμη πλατφόρμα για την ανταλλαγή δημιουργικών ιδεών, την εξερεύνηση νέων συνεργασιών και την παρουσίαση της ελληνικής μόδας σε ένα πραγματικά διεθνές πλαίσιο».

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

BRICS+ Fashion Summit

Οι συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι μορφές των εβδομάδων μόδας, πώς να προσελκύσουν επενδυτές και πώς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τους σχεδιαστές. Πέρα από τις καθιερωμένες πρωτεύουσες της μόδας όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Νέα Υόρκη, νέα κέντρα μόδας αναδύονται παγκοσμίως, το καθένα με τη δική του πολιτιστική ταυτότητα. Είναι ζωτικής σημασίας για τους διοργανωτές αυτών των νέων κόμβων να συναντιούνται, να μοιράζονται στρατηγικές και να προωθούν τις τοπικές βιομηχανίες μόδας.

Η Moscow Fashion Week είναι μια κορυφαία πλατφόρμα αφιερωμένη στην προώθηση ανερχόμενων σχεδιαστών από όλο τον κόσμο. Με τα χρόνια, έχει παρουσιάσει ένα ζωντανό μείγμα τοπικών εμπορικών σημάτων και ταλέντων από διαφορετικές περιοχές, όπως η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, καθώς και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ. Όλες αυτές οι μάρκες διακρίθηκαν για την προσεκτική τους προσέγγιση στην εθνική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη βιωσιμότητα. Pirosmani, Za_Za, Gapanovich, Sergey Sysoev – αυτές είναι μόνο μερικές ρωσικές μάρκες που έχουν ήδη αιχμαλωτίσει το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης με τα σχέδιά τους. Η David Tlale από τη Νότια Αφρική, η Artemisi από τη Βραζιλία και η Shantnu & Nikhil από την Ινδία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι σχεδιαστές που ήρθαν στην Moscow Fashion Week για να παρουσιάσουν τον πολιτισμό της χώρας τους, όπως τον επαναπροσδιορίζουν μέσα από τις τρέχουσες τάσεις.

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

Pirosmani στη Moscow Fashion Week

 

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

Gapanovich στη Moscow Fashion Week

«Κάθε συλλογή αφηγείται αφρικανικές ιστορίες με εκλεπτυσμένους αλλά και δυνατούς τόνους, συνδέοντας τις παραδόσεις του παρελθόντος με τη σύγχρονη καινοτομία στη μόδα. Αφηγούμενη μια αληθινή ιστορία που είναι περήφανα Νοτιοαφρικανική στον κόσμο», μοιράστηκε ο David Tlale, ο οποίος έχει παρουσιάσει εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Σαγκάη και το Ντουμπάι.

Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα

David Tlale (Νότια Αφρική) στη Moscow Fashion Week

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:33 Πάτρα: Ενα σύντομο ιστορικό αφιέρωμα για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ