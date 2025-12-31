Οι αναρτήσεις του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, από το νοσοκομείο

31 Δεκ. 2025 21:14
Ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους και στους θαυμαστές του ότι νοσηλεύεται εδώ και 12 ημέρες.

Ωστόσο, δεν έκανε γνωστό τον λόγο της εισαγωγής του.

«Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!», έγραψε σε δημοσίευσή του ο Χρήστος Βαλαβανίδης το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου και σημείωσε στα σχόλια: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

Το περασμένο Σάββατο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε κάνει άλλη μία ανάρτηση στην οποία έγραφε αναλυτικά: «(10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι) – Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; – Θα την εκάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».

