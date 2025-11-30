Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις – Φωτογραφίες

Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο γνώρισε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, πραγματοποιώντας μαχητική και αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, παρά τις πέντε απουσίες βασικών (Γιαννακόπουλος, Τσαγρής, Καραϊσκος, Αλεβίζος, Ασάντι) στο παιχνίδι με τον Αρη στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, ο Μάκης Λυκούδης και οι νεαροί του παίκτες δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι, με το τελικό 12-9 να αποτυπώνει ότι τα «δελφίνια» πάλεψαν έως το τέλος. «Παλέψαμε, δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. έδειξαν μαχητικότητα και πάλεψαν για το καλύτερο παρά τις απουσίες. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας», ήταν η δήλωση του προπονητή της ΝΕΠ Μάκη Λυκούδη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Κραβαρίτης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 3-3, 6-1, 2-2, 1-3. Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 4, Φωτίου 1, Πατούνας 1, Ζιούτας 1, Εϊσα 3, Κιόσης 2.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 1, Περίδης 1, Φυτάλης 2, Βέλιος, Κοτσώνης 2, Τσιράκος, Κωνσταντόπουλος, Κούλης, Μουσάς, Γουρδούπης 1, Σαλπόγλου 2, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης.

