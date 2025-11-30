Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις – Φωτογραφίες

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε από τον Αρη στη Θεσσαλονίκη, πληρώνοντας τις πολλές απουσίες, όμως κέρδισε το χειροκρότημα με τη μαχητικότητά της.

Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οδηγίες από τον Μάκη Λυκούδη στους παίκτες της ΝΕΠ
30 Νοέ. 2025 16:59
Pelop News

Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο γνώρισε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, πραγματοποιώντας μαχητική και αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, παρά τις πέντε απουσίες βασικών (Γιαννακόπουλος, Τσαγρής, Καραϊσκος, Αλεβίζος, Ασάντι) στο παιχνίδι με τον Αρη στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, ο Μάκης Λυκούδης και οι νεαροί του παίκτες δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι, με το τελικό 12-9 να αποτυπώνει ότι τα «δελφίνια» πάλεψαν έως το τέλος. «Παλέψαμε, δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. έδειξαν μαχητικότητα και πάλεψαν για το καλύτερο παρά τις απουσίες. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας», ήταν η δήλωση του προπονητή της ΝΕΠ Μάκη Λυκούδη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Διαιτητές: Κραβαρίτης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 3-3, 6-1, 2-2, 1-3. Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 4, Φωτίου 1, Πατούνας 1, Ζιούτας 1, Εϊσα 3, Κιόσης 2.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 1, Περίδης 1, Φυτάλης 2, Βέλιος, Κοτσώνης 2, Τσιράκος, Κωνσταντόπουλος, Κούλης, Μουσάς, Γουρδούπης 1, Σαλπόγλου 2, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης.

Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες Οι Ανδρες της ΝΕΠ έχασαν από Αρη, αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις - Φωτογραφίες

