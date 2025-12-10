Οι άνδρες του ΝΟΠ ετοιμάζονται για την τελευταία μάχη του 2025

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ η οποία το Σάββατο (18.00) θα παίξει για τελευταία φορά το 2025.

Οι «δαίμονες» υποδέχονται τον Πανιώνιο για την 11η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και στη συνέχεια θα διακοπεί το πρωτάθλημα για ενάμιση μήνα λόγω υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.

Ο ΝΟΠ θα παλέψει για ότι καλύτερο κόντρα στην ομάδα της Νέα Σμύρνης αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Το διάστημα πάντως της διακοπής θα δώσει τν ευκαιρία στους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου να κάνουν τον απολογισμό τους και φυσικά να εξετάσουν και το σενάριο της ενίσχυσης με έναν παίκτη που θα βοηθήσει τον ΝΟΠ στη μάχη της παραμονής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



