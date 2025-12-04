Οι άνδρες του ΝΟΠ φιλικά στην Αθήνα

04 Δεκ. 2025 19:25
Στην Αθήνα βρίσκεται από την Τέταρτη η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ στο πλαίσιο της προετοιμασία στους ενόψει του κρίσιμου αγώνα που θα δώσει με τα Χανιά.

Ο αγώνας θα γίνει σε κολυμβητήριο της Αθήνας, καθώς είναι γνωστό ότι τα Χανιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το κολυμβητήριο στην πόλη της και έτσι αγωνίζονται στην πρωτεύουσα.

Η ομάδα του Λεμπέση  την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή θα δώσει φιλικά  προπονητικού χαρακτήρα με αντίπαλο ομάδες της πρωτεύουσας ώστε να κάνει δοκιμές ενόψει του αγώνα του Σαββάτου.

Οι «δαίμονες» θέλουν πάση θυσία τη νίκη στο παιχνίδι με τα Χανιά ώστε να κερδίσουν περισσότερους βαθμούς για την β΄ φάση της Α1 εθνικής.

 

 

 

 

 

