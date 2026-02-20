Οι άνδρες του ΝΟΠ με τη Γλυφάδα για νέα αρχή

Οι άνδρες του ΝΟΠ με τη Γλυφάδα για νέα αρχή
20 Φεβ. 2026 12:55
Pelop News

Μια νέα αρχή θέλει να κάνει η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία σήμερα το απόγευμα (19.00) θα υποδεχτεί την Γλυφάδα, στην 1η αγωνιστική της β΄ φάσης της Α1 Εθνικής πόλο με στόχο τη νίκη και να επίστρεψε στα τρίποντα.

Ο αγώνας δεν είναι εύκολος, η Γλυφάδα έχει συγκεντρώσει 18 βαθμούς (6 νίκες) στον Α΄ γύρο και έχει έμπειρους παίκτες, όμως ειδικά μέσα στην έδρα τους οι «δαίμονες» πρέπει να χτυπήσουν όλα τα παιχνίδια αν θέλουν να συγκεντρώσουν βαθμούς και να αυξήσει πιθανότητες για παραμονή.

Η ομάδα του Κουνδουράκη θα προσπαθήσει να μπει δυνατά απο την αρχή ώστε να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό μέρος, η προετοιμασία των «δαιμόνων» ολοκληρώθηκε χθες και ο μοναδικός που είναι εκτός μάχης είναι ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος ο οποίος χτύπησε το χέρι του στον τελευταίο αγώνα και έκανε ράμματα, με αποτέλεσμα να είναι εκτός αποστολής.

  • Το παιχνίδι ΝΟΠ-Γλυφάδα θα σφυρίξουν οι Μπιράκης-Παντελής από την Αττική.

 

