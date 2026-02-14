Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
Με στόχο να κλέψει ότι μπορεί θα αγωνιστεί σήμερα το απόγευμα (17.00) η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας, τη Χίο, για την 14η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών.
Η πατρινή ομάδα είναι το αουτσάιντερ απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία και επιπλέον ενισχύθηκε με δυο ξένους στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Το θετικό είναι ότι η προετοιμασία που ολοκληρώθηκε χθες, δεν υπάρχουν προβλήματα, ενώ η αποστολή του ΝΟΠ «πέταξε» το μεσημέρι για την Χίο και θα επιστρέψει μετά τον αγώνα.
Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Μαρκοπούλου, Χατζηγούλας.
