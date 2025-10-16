Οι Αστυνομικοί στον Εισαγγελέα Εφετών Πάτρας, τι ζήτησαν

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας (ΕΑΥΑ) εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οργανωτικό Γραμματέα, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Ευάγγελο Μάστακα.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα αστυνομικής φύσεως και ζητήθηκε ο περιορισμός της παρουσίας αστυνομικών στην ακροαματική διαδικασία ως μάρτυρες καθώς η επίδοση των δικογράφων και η τήρηση της τάξης, στις δικαστικές αίθουσες να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό της

Δικαστικής Αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Εισαγγελέας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΑΥΑ δεσμεύτηκε, ότι θα εξετάσει τα αιτήματα μας και τον τρόπο επίλυσή τους.

