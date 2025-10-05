Oι χώρες του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου από το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης, σύμφωνα με πηγές του Reuters που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες.

Στον ΟΠΕΚ+ συμμετέχουν οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ μαζί με τη Ρωσία, αλλά και μερικές χώρες με μικρότερη παραγωγή, έχοντας αυξήσει τους στόχους παραγωγής τους πέραν των 2,6 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως (bpd) αυτή τη χρονιά, αντιστοιχώντας περίπου στο 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση σε μία προσπάθεια να κερδίσει και πάλι μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ από την άλλη μεριά, η Ρωσία προτείνει μία μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.

