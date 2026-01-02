Οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος για το 2026

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αναρτούν σταδιακά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο 2026.

Πρόκειται για τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος που αφορούν στις οικιακές καταναλώσεις. Η ΔΕΗ φαίνεται ότι έκανε το ποδαρικό για τον πρώτο μήνα του 2026 και την ακολούθησαν και οι μεγάλοι και μικρότεροι ιδιώτες πάροχοι.

Αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Η συντριπτική πλειονότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις για τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Κάτι το οποίο γνωστοποίησε και η ΔΕΗ στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Ως leader της αγοράς η τιμολογιακή πολιτική της επηρεάζει και τον ανταγωνισμό.

Έτσι, οι ιδιώτες πάροχοι παρά την αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος του Δεκεμβρίου συγκράτησαν τις χρεώσεις στα ειδικά ή πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος. Να σημειωθεί ότι η μέση τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο για τον Δεκέμβριο ήταν στα 110,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 106,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Νοέμβριο. Επρόκειτο για μία αύξηση πάνω από 3,3%.

Οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος από τους παρόχους

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για τον Ιανουάριο το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο «BASIC HOME» στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia στην ίδια κατηγορία τιμολογίων ανακοίνωσε αμετάβλητο το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο της για τον Ιανουάριο. Το «Value Special» έχει για τον Ιανουάριο χρέωση στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αμετάβλητο διατήρησε το ειδικό ή πράσινο οικιακό τιμολόγιο της και η nrg. Η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Χωρίς αλλαγή είναι και το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος και της «Φυσικό Αέριο Ελλάδας». Η χρέωση με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται για τον Ιανουάριο στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε οριακή αύξηση προχώρησε η Volton. Σύμφωνα με τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσε για τον Ιανουάριο η ανταγωνιστική χρέωση για τους οικιακούς καταναλωτές είναι στα 0,2053 από 0,19961 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο.

Χαμηλές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας

Πάντως, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου το χρηματιστήριο ενέργειας κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Για την 1η Ιανουαρίου η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας ήταν στα 79,44 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και για σήμερα 2 του μηνός η τιμή είναι στα 94,59 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Πηγή: OT

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



