Οι Deadbeat Escapement διασκευάζουν Ξαρχάκο – Φέρρη και εκπλήσσουν!

Ήταν 2017 όταν στην σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», «Πρόσωπα της Χρονιάς 2016», οι Deadbeat Escapement παρουσίασαν ένα ελληνικό κομμάτι, κάτι που δεν το συνηθίζουν. Επρόκειτο για την διασκευή του κομματιού «Ήτανε μια φορά», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Κώστα Φέρρη που όλοι το έχουμε γνωρίσει με την φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Τότε, είχε ζητηθεί από τους Deadbeat Escapement να παίξουν κάτι παραδοσιακό και οι ίδιοι όντας αγγλόφωνο ελληνικό σχήμα, έκαναν την υπέρβαση παρουσιάζοντας στην 15ετή πορεία τους ένα ελληνικό κομμάτι. Η διασκευή αυτή άρεσε πολύ και οι Deadbeat Escapement αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους την ηχογράφησή του επαγγελματικά στο στούντιο Noise Box.

Οι Deadbeat Escapement στην σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου το 2017

Αυτό βέβαια, αφού πρώτα ζήτησαν την άδεια από τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Κώστα Φέρρη, ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε και τον ενθουσιασμό του, με το συγκρότημα να δέχεται πολύ καλή κριτική. Μάλιστα, όταν ο Κώστας Φέρρης γνώρισε το συγκρότημα και ο Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, με «κομμένα πόδια» όπως λέει ο ίδιος, του ζήτησε την άδεια να το διασκευάσουν, η απάντηση του γνωστού δημιουργού ήταν η εξής: «Αλίμονο… Εδώ το έχουμε δώσει μέχρι και στην Πάολα», ενώ άμεσα εκδήλωσε την συγκατάβασή του.

Από το 2017 μέχρι τώρα, το κομμάτι παρέμενε ηχογραφημένο, αλλά όχι αξιοποιημένο. Αυτό μέχρι τώρα, καθώς πριν λίγες ώρες, το ηχογραφημένο κομμάτι ανέβηκε στην σελίδα των Deadbeat Escapement στο Band Camp για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε όλοι.

Επίσης, στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού.

Ποιοι είναι οι Deadbeat Escapement

«… δεν αξίζει να στριμώχνονται σε περιγραφές, και η μουσική τους το δικαιολογεί. Θα βρείτε στις επιρροές τους κλασσικό ροκ ήχο, ψυχεδέλεια, brit pop, και στο live θα έκανε εντύπωση το theremin, η όμορφη φωνή της Κωνστάντζας, η μελαγχολία , τα δυνατά ξεσπάσματα, και τα κομμάτια που άφοβα πατάνε σε διάφορες μουσικές κατευθύνσεις.» Βαγγέλης Γιαννακόπουλος- postwave.gr

«Ήταν η πρώτη φορά που τους άκουγα και εντυπωσιάστηκα από το πόσο προσεγμένη ήταν η εμφάνισή τους και ειδικά η μουσική επικοινωνία μεταξύ των μελών και το δέσιμο τους. Αιθέρια γυναικεία φωνή με δυναμικές κιθάρες, ωραίους πιασάρικους ρυθμούς, και πολύ ταιριαστή αντρική φωνή. Είναι η μπάντα που θα ακούσεις διαβάζοντας ένα βιβλίο, χαλαρώνοντας, και για να γίνω λίγο ακόμα κλισέ, χαζεύοντας τη βροχή από το παράθυρό σου.» Αλεξάνδρα Μαβραγιαννίδου- i-jukebox.gr

«… με κύρια όπλα την εναλλαγή γυναικείων – ανδρικών φωνητικών, τις επιβλητικές μελωδίες του theremin και σε συνδυασμό με τον χαμηλό φωτισμό δημιούργησαν μία μελαγχολική αλλά συνάμα γλυκιά ατμόσφαιρα.» Ελπίδα Πουρναρά- rockinathens.gr

Κάπως έτσι υποδέχεται ο μουσικός τύπος τους deadbeat escapement, την πενταμελή μπάντα από την Πάτρα η οποία τον Νοέμβρη του 2016 κυκλοφορεί τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο “THE PERPETUAL BΛINK” από την Blockade Records . Ο Δίσκος διατείθεται σε μια Συλλεκτική κοπή 200 λευκών βινυλίων 175gr Οι deadbeat escapement έχουν πραγματοποιήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζωντανών εμφανίσεων σε Ελλάδα, Κύπρο, και Πολωνία ανεβαίνοντας στη σκηνή με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Motorama , Puressence, Anneke Van Giersbergen ( ex The Gathering), , The Veils, Graig Walker, Μotorama, Midas Fall, Vassilikos, Τσάτσου , Παυλίδη, Μάλαμα, Μποφίλιου ,Δεληβοριά, Rous, Κοργιαλας κλπ. Το 2007 κερδίζουν μια σημαντική διάκριση στο Athens Video Art Festival στην Τεχνόπολης (Γκάζι) στην κατηγορία «installations» με το έργο τους «Clockwork Box» ενώ το 2013 κερδίζουν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Αντ1 “The Band Project”. Τον Μάρτιο του 2013 και αφού έχουν υπογράψει με την Αμερικανική EMG Records, κυκλοφορεί η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τον τίτλο “Contradiction” λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Συνδυάζοντας τον ήχο τους με video art, installations, θέατρο και λογοτεχνία, έχουν όλα χαρακτηριστικά μιας Art Rock μπάντας. Οι ήχοι τους ακολουθούν τα χνάρια των Pink Floyd, David Bowie, The Verve, Peter Gabriel, Roxy Music, Genesis, Fugazi και slowdive, αλλά και πιο σύγχρονες επιρροές από την post rock σκηνή δημιουργώντας ένα ευφυΐες πάντρεμα ηχοχρωμάτων με αρμαγεδωνικά ξεσπάσματα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο ούτε και τον πιο απαιτητικό ακροατή.

Το 2016 για τα 130 χρονιά της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος οι deadbeat escapement παρουσιάζουν το project +πράξη. Έκθεση Εικαστικών και Φωτογραφίας, performance, Σύγχρονος Χορός και Video Art πλαισιώνουν μια συναυλία τους κατά την διάρκεια της οποίας ο Δημήτρης Κοργιαλάς σε ρόλο Guess Star ερμηνεύει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο καινούργια και παλιά κομμάτια τους σε μια κατάμεστη από θεατές Αγορά Αργυρή στην Πάτρα . Έχουν συνθέσει πρωτότυπη μουσική για το θεατρο ενώ η παρθενική τους ενασχόληση με τον χώρο του κινηματογράφου τους χαρίζει τον Οκτώβριο του 2016 το Bραβείο «Xρυσός Πήγασος» Καλύτερης live εμφάνισης για soundtrack Ταινίας. Η σημαντική αυτή διάκριση ήρθε κατά την διάρκεια του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Γέφυρες» όπου εκτέλεσαν σε διασκευή το soundtrack της ταινίας “Fragmenta” (σκηνοθεσία Ηλίας Χαρίσης )

Ελεύθεροι από τους περιορισμούς και συμβιβασμούς που επιβάλλει η μουσική βιομηχανία, οι deadbeat escapement κλείνουν αυτή την χρονιά δέκα χρόνια δημιουργικής παρουσίας στην ελληνική και ξένη μουσική σκηνή. «There is more than one reality we’d like to express ……thus we just draw parallel lines’» deadbeat escapement © 2006-2022

Οι Deadbeat Escapement αποτελούνται από τους: Τρύφωνα Τρυφωνόπουλο (guitars) Ιωάννη & Κοψίνη (drums) Γιώργο Ζωγράφο (bass), Αλεξ Φραγκάκη (vocals, ) Κώστα Καούρη (vocals, guitars).