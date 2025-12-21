Οι δεσμεύσεις του Ανδρέα Φίλια σε τετ α τετ με κτηνοτρόφους στο Μεσολόγγι

«Τα κεντρικά αιτήματα των αγροτών δεν λύνονται στην Περιφέρεια. Κρίνονται στο Υπουργείο και —σε μεγάλο βαθμό— στις Βρυξέλλες».

 

21 Δεκ. 2025 18:41
Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης υποδέχθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας τους αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα.

«Ακούσαμε με προσοχή τις αγωνίες και τα δίκαια αιτήματά τους και παρέλαβα επίσημα τις διεκδικήσεις τους, μεταφέροντας ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται στο πλευρό τους.

Παράλληλα, τους παρέδωσα το πρόσφατο ψήφισμα συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ως έμπρακτη απόδειξη στήριξης στον αγώνα των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και την τοπική οικονομία», τόνισε ο κ. Φίλιας και πρόσθεσε:  «Ως Περιφέρεια, μέσα στα θεσμικά μας όρια, δεν μένουμε αδρανείς. Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο με δράσεις εξωστρέφειας, παρεμβάσεις για το νερό και τις υποδομές, προγράμματα φυτοϋγείας και ζωικής παραγωγής, στήριξη της κτηνοτροφίας απέναντι στις επιζωοτίες, ενισχύσεις για νέους αγρότες, εκσυγχρονισμό εκμεταλλεύσεων, αλλά και με συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΑΑΤ για αποζημιώσεις, δακοκτονία, ΕΛΓΑ και ουσιαστική δικαιοσύνη στις ενισχύσεις.

Την ίδια ώρα, είναι ξεκάθαρο: πολλά από τα κεντρικά αιτήματα των αγροτών δεν λύνονται στην Περιφέρεια. Κρίνονται στο Υπουργείο και —σε μεγάλο βαθμό— στις Βρυξέλλες.

Γι’ αυτό αναλάβαμε και μια πρωτοβουλία εθνικών διαστάσεων, ανοίγοντας πρώτοι τον δημόσιο διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034, ώστε να περάσουμε από τη διαχείριση στη συνδιαμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισα ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης:

-περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα)
-γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων
-σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή και ουσιαστικός έλεγχος υπέρ των πραγματικών παραγωγών
-αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ με βάση τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
-σαφής στρατηγική για διατήρηση της χρηματοδότησης στην επόμενη ΚΑΠ, απλοποίηση και μείωση γραφειοκρατίας.

Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται λύσεις, όχι υποσχέσεις. Και αυτές τις λύσεις οφείλουμε να τις διεκδικήσουμε όλοι μαζί».

