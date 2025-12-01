Οι διαιτητές για τους αγώνες Κυπέλλου που θα γίνουν 2-3/12

Οι διαιτητές για τους αγώνες Κυπέλλου που θα γίνουν 2-3/12
01 Δεκ. 2025 11:02
Γνωστοί έγιναν σήμερα οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την ΚΕΔ να ορίζει στο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ (3/12) τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο VAR θα είναι ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.

Βοηθοί του Παπαπέτρου θα είναι οι Νικολακάκης και Κόλλιας, ενώ 4ος ορίστηκε ο Κόκκινος.

 

Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Νταβέλας

4ος: Τικόζογλου

VAR: –

 

3 Δεκεμβρίου 

13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος

4ος: Νταούλας

VAR:  –

 

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατσικόγιαννης

Βοηθοί: Διαμάντης, Στάικος

4ος; Μπακογιάννης

VAR: –

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

 

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Ψύλλος

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: –

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

 

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωϋσιάδης

4ος: Φίτσας

VAR: –

 

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μηνούδης

4ος: Μπεκιάρης

VAR: –

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

 

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Αντωνίου

VAR: Κουμπαράκης

 

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιβάν Μπέμπεκ

4 Δεκεμβρίου

 

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί:  Σπυρόπουλος, Παγουρτζής

4ος Τσιάρας

VAR: –

 

