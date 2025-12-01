Οι διαιτητές για τους αγώνες Κυπέλλου που θα γίνουν 2-3/12
Γνωστοί έγιναν σήμερα οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την ΚΕΔ να ορίζει στο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ (3/12) τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο VAR θα είναι ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.
Βοηθοί του Παπαπέτρου θα είναι οι Νικολακάκης και Κόλλιας, ενώ 4ος ορίστηκε ο Κόκκινος.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:
2 Δεκεμβρίου
19:00 Βόλος – Αιγάλεω
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Δημητριάδης, Νταβέλας
4ος: Τικόζογλου
VAR: –
3 Δεκεμβρίου
13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος
4ος: Νταούλας
VAR: –
15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κατσικόγιαννης
Βοηθοί: Διαμάντης, Στάικος
4ος; Μπακογιάννης
VAR: –
15:00 Athens Kallithea – Καβάλα
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Ψύλλος
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: –
16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωϋσιάδης
4ος: Φίτσας
VAR: –
17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μηνούδης
4ος: Μπεκιάρης
VAR: –
17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου
4ος: Γεωργόπουλος
VAR: Τσακαλίδης
19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Αντωνίου
VAR: Κουμπαράκης
21:30 Άρης – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Ιβάν Μπέμπεκ
4 Δεκεμβρίου
17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Παγουρτζής
4ος Τσιάρας
VAR: –
