Οι διαιτητές για τους αγώνες Κυπέλλου που θα γίνουν 2-3/12

Γνωστοί έγιναν σήμερα οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την ΚΕΔ να ορίζει στο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ (3/12) τον Τάσο Παπαπέτρου, ενώ στο VAR θα είναι ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.

Βοηθοί του Παπαπέτρου θα είναι οι Νικολακάκης και Κόλλιας, ενώ 4ος ορίστηκε ο Κόκκινος.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Νταβέλας

4ος: Τικόζογλου

VAR: –

3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Καραγκιζόπουλος

4ος: Νταούλας

VAR: –

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατσικόγιαννης

Βοηθοί: Διαμάντης, Στάικος

4ος; Μπακογιάννης

VAR: –

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Ψύλλος

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: –

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωϋσιάδης

4ος: Φίτσας

VAR: –

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μηνούδης

4ος: Μπεκιάρης

VAR: –

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Αντωνίου

VAR: Κουμπαράκης

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιβάν Μπέμπεκ

4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Παγουρτζής

4ος Τσιάρας

VAR: –

