Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας

Ο Κώστας Ανδριανός ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της Αχαϊκής με τον Διαγόρα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας, ενώ το ματς Κεραυνός – Πάτραι θα το σφυρίξει ο Ζήκος.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

Γηπ. Μιντιλογλίου, 15.00: Αστέρας Μιντ. – Δόξα Νιφ., Σταθόπουλος.

Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αχαιός, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Ατρόμητος Π. – Δόξα Π., Αντωνίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Γηπ. Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.00: Αχαϊκή – Διαγόρας, Ανδριανός.

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκ. – Πήγασος, Βαβαρούτας.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ηρακλής Π. – Αστέρας Τεμ., Κωσταγιάννης.

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Κεραυνός – Πάτραι, Ζήκος.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.30: Απόλλων Εγλ. – Αιγ./Ακράτα, Μπακόπουλος.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Π. – Ζαβλάνι, Βαβαρούτας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Εθνικός Π. – Νίκη Πρ., Τσάκης.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Δίας, Μαρκόπουλος.

Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγ. – Πείρος, Ταξιάρχης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Παναχαϊκός – Κρίνος, Πολυγενής.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Σταροχώρι – Φαραϊκός, Βέλιου.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: ΑΟ Τριταίας – Λιμνοχώρι, Γκαβός.

Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ικαρος Λακκ. – Δάφνη, Μαρδάς.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Αναγέννηση Π. – Παναθηναϊκός Π., Σπηλιόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρ. – Καλάβρυτα, Τσάκης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: ΑΕ Αρόης – Πάτρα 2005, Μαρδάς.

Γηπ. Προαστείου, 18.00: Αργυρά – Ολυμπιακός Π., Πολυγενής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Δαβουρλής – Παν./Αχιλλέας, Ζήκος.

Γηπ. Αβύθου, 15.00: Αβυθος – Αχιλλέας Καμ., Μερμήγκας.

Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: Αστέρας Λ. – Αίας, Μπακόπουλος.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Ψηλαλώνια – Ατλας, Χριστοδούλατος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Ατρόμητος Π. Β – Περιβόλα, Τσεντούρος.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 12.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ικαρος Πετρωτού, Φωτείνης.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ολυμπιακός Φ.Π., Ταξιάρχης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Φλόγα Ρόδιας – ΑΠΟ Αρόη, Βαβίλης.

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Αίολος Αγυιάς – ΑΕΚ Πατρών, Παπαχρήστος.

Γηπ. Τέμενης, 15.00: ΑΟ Αιγίου – Αυτόνομη, Κωσταγιάννης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11

Γηπ. Προσφυγικών, 20.30: Εθνικός Π. Β – Πάτραι Β, Φωτείνης.

