Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
Ο Κώστας Ανδριανός ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της Αχαϊκής με τον Διαγόρα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας, ενώ το ματς Κεραυνός – Πάτραι θα το σφυρίξει ο Ζήκος.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
Γηπ. Μιντιλογλίου, 15.00: Αστέρας Μιντ. – Δόξα Νιφ., Σταθόπουλος.
Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αχαιός, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Ατρόμητος Π. – Δόξα Π., Αντωνίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
Γηπ. Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.00: Αχαϊκή – Διαγόρας, Ανδριανός.
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκ. – Πήγασος, Βαβαρούτας.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ηρακλής Π. – Αστέρας Τεμ., Κωσταγιάννης.
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Κεραυνός – Πάτραι, Ζήκος.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.30: Απόλλων Εγλ. – Αιγ./Ακράτα, Μπακόπουλος.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Π. – Ζαβλάνι, Βαβαρούτας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Εθνικός Π. – Νίκη Πρ., Τσάκης.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Πυρσός – Δίας, Μαρκόπουλος.
Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγ. – Πείρος, Ταξιάρχης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Παναχαϊκός – Κρίνος, Πολυγενής.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Σταροχώρι – Φαραϊκός, Βέλιου.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: ΑΟ Τριταίας – Λιμνοχώρι, Γκαβός.
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.00: Ικαρος Λακκ. – Δάφνη, Μαρδάς.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Αναγέννηση Π. – Παναθηναϊκός Π., Σπηλιόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρ. – Καλάβρυτα, Τσάκης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: ΑΕ Αρόης – Πάτρα 2005, Μαρδάς.
Γηπ. Προαστείου, 18.00: Αργυρά – Ολυμπιακός Π., Πολυγενής.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Δαβουρλής – Παν./Αχιλλέας, Ζήκος.
Γηπ. Αβύθου, 15.00: Αβυθος – Αχιλλέας Καμ., Μερμήγκας.
Γηπ. Σαραβαλίου, 19.00: Αστέρας Λ. – Αίας, Μπακόπουλος.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Ψηλαλώνια – Ατλας, Χριστοδούλατος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 11.30: Ατρόμητος Π. Β – Περιβόλα, Τσεντούρος.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 12.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ικαρος Πετρωτού, Φωτείνης.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: ΠΑΟΚ Πάτρας – Ολυμπιακός Φ.Π., Ταξιάρχης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
Γηπ. Ροδιάς, 15.00: Φλόγα Ρόδιας – ΑΠΟ Αρόη, Βαβίλης.
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Αίολος Αγυιάς – ΑΕΚ Πατρών, Παπαχρήστος.
Γηπ. Τέμενης, 15.00: ΑΟ Αιγίου – Αυτόνομη, Κωσταγιάννης.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11
Γηπ. Προσφυγικών, 20.30: Εθνικός Π. Β – Πάτραι Β, Φωτείνης.
