Οι Djs της Πάτρας έπαιξαν για τα παιδιά της Μέριμνας – ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε το βράδυ της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας για τα παιδιά της Μέριμνας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου Δισκοθετών καθώς και στελέχη της Μέριμνας Πατρών με τον διευθυντή του Κέντρου Χρήστο Ρουμελιώτη να ευχαριστεί τον Σύλλογο και τον πρόεδρό του Τάκη Νιάρο για την πρωτοβουλία.

Το κοινό της Πάτρας αγκάλιασε την εκδήλωση και γέμισε το OIKOS Bar και έτσι συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 3000 ευρώ.

Τη μουσική της βραδιάς επέλεξαν οι: Ρωμανός Παπανικολάου, Θοδωρής Γιοβάς, Γιώργος Βερροιόπουλος, Κλεάνθης Τσίκας, Λάμπρος Μακρυγιάννης, Τάκης Λαϊνάς, Χρήστος Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαμπιέρης.

Το πάρτι τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες με τους συμμετέχοντες να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Όπως σημειώνεται: «Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει στην κίνηση από τους εργαζόμενους του OIKOS Bar Ανδρέα Παπαγεωργίου, Ανδρέα Μαγδαλινό, Τερψιχόρη Βασιλάκου, Μάγδα Πάνου, Γιώργο Σκόνδρα, Χρυσάνθη Παναγοπούλου, Εύη Βαρούτη, Καλομοίρα Κυριαζοπούλου που προσέφεραν τα χρήματα της εργασίας τους από τη συγκεκριμένη βραδιά.

Την πρωτοβουλία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας όμως στήριξαν και αρκετές τοπικές επιχειρήσεις με σημαντικές χορηγίες.

Οι επιχειρήσεις που προσέφεραν χρήματα είναι

– Just Shop Furniture Lighting

– Κηροπλαστείο Αβράμης

– Αχαϊκή Απολυμαντική

– Bara Sociale & Fratello Pizza & Parla

– Mojo Live

– Speechless No More

– Celebrate by John Zografidis

– Habit your daily coffee

– Τριών cafe

– Κτήμα Καπόπουλου

– Saint Night Club

Ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας ευχαριστεί το Οikos Bar και τους ιδιοκτήτες του Τζίμη Παναγόπουλο και Λεωνίδα Κονταρή για την διάθεση του χώρου και την εταιρεία Botsas Design για τη δωρεάν δημιουργία της αφίσας.

Ευχαριστούμε επίσης και την συνάδελφο Γωγώ Γαλάνη για την εθελοντική της εργασία, στον άψογο έλεγχο των καρτών εισόδου στο Oikos Bar.

Tην φωτογράφηση της βραδιάς ανέλαβε αφιλοκερδώς η Φαύστα Φραντζή».