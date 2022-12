Οι DJs της Πάτρας ετοιμάζουν φιλανθρωπική εκδήλωση

Όλα είναι έτοιμα για την φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας

Οι πόρτες στο Oikos Bar θα ανοίξουν την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ. Η είσοδος θα κοστίζει 10 ευρώ με ποτό και όλα τα κέρδη θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών της Μέριμνας Πατρών

Την εκδήλωση στηρίζουν με χορηγίες για τη Μέριμνα οι τοπικές εταιρείες:

Κηροπλαστείο Αβράμης, Fratello Pizza & Bara Sociale, Αχαΐκή Απολυμαντική, Μojo Live, Speechless No More, Celebrate by John Zografidis, Habit your daily coffee, Τριών cafe.

Ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας ευχαριστεί το Οikos Bar για την διάθεση του χώρου και την εταιρεία Botsas Design για τη δωρεάν δημιουργία της αφίσας.