Οι έφηβοι του Ερμή ηττήθηκαν στον τελικό και κατέκτησαν την 2η θέση

Οι έφηβοι του Ερμή ηττήθηκαν στον τελικό και κατέκτησαν την 2η θέση
02 Μαρ. 2026 11:53
Pelop News

Παρά την προσπάθεια που έκανε η ομάδα βόλεϊ έφηβων του Ερμή, έχασε χθες βράδυ με 3-0 (25-15, 25-21, 27-25) σετ από τον Παμβοχαϊκό, στον τελικό του πρωταθλήματος Πελοποννήσου με τον τελικό να γίνεται στο ουδέτερο γήπεδο της Κορίνθου.

Η Πατρινή ομάδα με εξαίρεση το πρώτο σετ που το έχασε εύκολα πάλεψε πάρα πολύ στα δυο επόμενα σετ στα οποία ήταν πιο ανταγωνιστική και ειδικά το τρίτο το απώλεσε στις λεπτομέρειες από έναν δυνατό αντίπαλο.

Ο Ερμής τερμάτισε στην 2η θέση, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο final-4 και πρόσθεσε μια ακόμα διάκριση στα αναπτυξιακά τμήματα του Συλλόγου δείχνοντας την καλή δουλειά που γίνεται.

Επίσης, η ομάδα του Συνοδινου πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» πρόκρισης  για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΕΡΜΗΣ (Συνοδινός): Μπακούλιας, Βίτσιος, Σταμούλης, Τραχάνης, Παρδαλάκης, Παρασκευόπουλος, Κασπίρης, Ράπτης, Λουλας, Πανουτσακοπουλος, Βαρβιτσιώτης ,Αθανασόπουλος, και στην αποστολή ήταν και ο Δημόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ