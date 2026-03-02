Οι έφηβοι του Ερμή ηττήθηκαν στον τελικό και κατέκτησαν την 2η θέση

Παρά την προσπάθεια που έκανε η ομάδα βόλεϊ έφηβων του Ερμή, έχασε χθες βράδυ με 3-0 (25-15, 25-21, 27-25) σετ από τον Παμβοχαϊκό, στον τελικό του πρωταθλήματος Πελοποννήσου με τον τελικό να γίνεται στο ουδέτερο γήπεδο της Κορίνθου.

Η Πατρινή ομάδα με εξαίρεση το πρώτο σετ που το έχασε εύκολα πάλεψε πάρα πολύ στα δυο επόμενα σετ στα οποία ήταν πιο ανταγωνιστική και ειδικά το τρίτο το απώλεσε στις λεπτομέρειες από έναν δυνατό αντίπαλο.

Ο Ερμής τερμάτισε στην 2η θέση, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο final-4 και πρόσθεσε μια ακόμα διάκριση στα αναπτυξιακά τμήματα του Συλλόγου δείχνοντας την καλή δουλειά που γίνεται.

Επίσης, η ομάδα του Συνοδινου πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» πρόκρισης για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΕΡΜΗΣ (Συνοδινός): Μπακούλιας, Βίτσιος, Σταμούλης, Τραχάνης, Παρδαλάκης, Παρασκευόπουλος, Κασπίρης, Ράπτης, Λουλας, Πανουτσακοπουλος, Βαρβιτσιώτης ,Αθανασόπουλος, και στην αποστολή ήταν και ο Δημόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



