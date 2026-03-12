Οι έφηβοι του Ερμή και οι Νεανίδες του Απόλλωνα ρίχνονται στη μάχη

Δύο ομάδες της Πάτρας ρίχνονται σήμερα στη «μάχη» της πρόκρισης. Οι έφηβοι του Ερμή και οι νεανίδες του Απόλλωνα οι οποίες αγωνίζονται στην προημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, με στόχο να κατακτήσουν ένα από τα δύο “εισιτήρια” που οδηγούν στη φάση των «8».

Ο Ερμής αγωνίζεται εντός έδρας, ωστόσο έχει κληρωθεί σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο όμιλο, αλλά με «όπλο» την έδρα του θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση και να κατακτήσει το δεύτερο εισιτήριο, καθώς το πρώτο φαίνεται να έχει σαφές προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Στον όμιλο συμμετέχει επίσης και ο Μίλων, αλλά και τον Φοίνικα.

Η ομάδα του Μανώλη Συνοδινού ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της χωρίς προβλήματα και ο προπονητής έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Γιορτή στο «Κ. Πετρόπουλος»

Η διοίκηση του Ερμή, πριν από την έναρξη του σημερινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, έχει ετοιμάσει μια ολιγόλεπτη εκδήλωση, κατά την οποία θα τιμήσει ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στον σύλλογο.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

19:00: Φοίνικας- Μίλων

21:00: Παναθηναϊκός- Ερμής

Νεανίδες

Πολύ δύσκολη αποστολή έχει η ομάδα νεανίδων του Απόλλωνα, η οποία συμμετέχει στον όμιλο ως πρωταθλήτρια Πελοποννήσου.

Η πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τον Κύδωνα Χανίων και τη Δεξαμενή Μεταμόρφωσης, η οποία είναι και η διοργανώτρια του ομίλου.

Οι «μελανόλευκες» θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση, αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με τη Δεξαμενή Μεταμόρφωσης.

Ο προπονητής Βάιος Γεωργιόπουλος ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της ομάδας και το θετικό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, ενώ η αποστολή αναχωρεί σήμερα για την Αθήνα.

Αναλυτικά το σημερινό προγραμμα:

17.00: Ολυμπιακός-Α.Ο. Κύδων

20.15: Απόλλων-Δεξαμενής Μεταμόρφωσης

