Οι Ειδοί του Μαρτίου
Το κύριο άρθρο της «Π»
Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τον Καίσαρα, οι Ειδοί του Μαρτίου ήταν, μάλλον, ελπιδοφόροι για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Πάτρα.
Κεντρικό ζητούμενο παραμένει, βέβαια, η διασύνδεση του τρένου με το λιμάνι για τη μετατροπή της πόλης σε ισχυρό εμπορευματικό κόμβο.
Εξάλλου, η αναβαθμισμένη σημασία της Ελευσίνας, στον απόηχο των συμφωνιών με τις ΗΠΑ, αναδεικνύει τη γεωπολιτική αξία των υποδομών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση της Πάτρας αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα συνολικά για τη χώρα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News