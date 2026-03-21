Οι Ειδοί του Μαρτίου

Το κύριο άρθρο της «Π»

21 Μαρ. 2026 9:00
Pelop News

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τον Καίσαρα, οι Ειδοί του Μαρτίου ήταν, μάλλον, ελπιδοφόροι για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Πάτρα.

Κεντρικό ζητούμενο παραμένει, βέβαια, η διασύνδεση του τρένου με το λιμάνι για τη μετατροπή της πόλης σε ισχυρό εμπορευματικό κόμβο.

Εξάλλου, η αναβαθμισμένη σημασία της Ελευσίνας, στον απόηχο των συμφωνιών με τις ΗΠΑ, αναδεικνύει τη γεωπολιτική αξία των υποδομών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση της Πάτρας αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα συνολικά για τη χώρα.

9:00 Οι Ειδοί του Μαρτίου
