Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean

Στις αρχές Αυγούστου 2025, η Ελλάδα κατατάχθηκε μεταξύ των δύο πρώτων χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% όλων των διαταραχών, σύμφωνα με το FYI.news. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το Euronews ανέφερε ότι τα όρια χωρητικότητας στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας οδήγησαν σε καθυστερήσεις έως και δύο ωρών.

Η AirAdvisor, η κορυφαία πλατφόρμα αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, υποστηρίζει ότι με τη ρεκόρ αεροπορική κίνηση και την αυξανόμενη πίεση στα αεροδρόμια, η Ελλάδα έχει γίνει ένας από τους πιο επιρρεπείς σε καθυστερήσεις ταξιδιωτικούς κόμβους της Ευρώπης. Για τους επιβάτες της Aegean Airlines, το ερώτημα παραμένει: όταν οι πτήσεις καθυστερούν ή ακυρώνονται, ποια δικαιώματα έχουν στην πραγματικότητα οι ταξιδιώτες;

Μετατρέποντας τη σύγχυση σε αυτοπεποίθηση για τους Έλληνες επιβάτες

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι περισσότεροι επιβάτες της ΕΕ που δικαιούνται αποζημίωση δεν υποβάλλουν ποτέ αίτημα. Στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός συνεχίζει να αυξάνεται και οι καθυστερήσεις παραμένουν συχνές, η ευαισθητοποίηση είναι ακόμη χαμηλότερη. Πολλοί ταξιδιώτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες εκδίδουν αυτόματα επιστροφές χρημάτων ή ότι τα τεχνικά προβλήματα σημαίνουν ότι δεν ισχύει αποζημίωση.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες νομικής τεχνολογίας αλλάζουν γρήγορα αυτή την αντίληψη. Παρέχοντας στους επιβάτες άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες από ειδικούς, αυτές οι πλατφόρμες διευκολύνουν την κατανόηση των υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιρειών, από την καταβολή αποζημίωσης έως την κάλυψη των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία σε περίπτωση καθυστερήσεων που απαιτούν διανυκτέρευση.

Ένας πιο έξυπνος τρόπος ταξιδιού

Για τους Έλληνες επιβάτες, ειδικά εκείνους που ταξιδεύουν με αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean, η γνώση των δικαιωμάτων τους είναι το πρώτο βήμα προς μια δίκαιη μεταχείριση. Ωστόσο, η νομική τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να καθιστούν τις αεροπορικές εταιρείες υπεύθυνες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν συμβαίνουν διαταραχές.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να εξερευνήσουν τις πολιτικές της Aegean, να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους, την επιλεξιμότητα για αποζημίωση και να μάθουν ποια βοήθεια δικαιούνται σε πλατφόρμες λήψης αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών όπως η AirAdvisor, όπου η νομική εξειδίκευση και η τεχνολογία συνδυάζονται για να βοηθήσουν τους επιβάτες να κατανοήσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Η νομική τεχνολογία μετατρέπει τη σύγχυση σε σαφήνεια

Ως η κορυφαία παγκόσμια υπηρεσία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, η πλατφόρμα AirAdvisor συνδυάζει την παρακολούθηση πτήσεων με τεχνητή νοημοσύνη με εσωτερική νομική εξειδίκευση για την αξιολόγηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε πραγματικό χρόνο. Η βάση δεδομένων της έχει δημιουργηθεί με βάση περισσότερα από 200 εκατομμύρια επαληθευμένα αρχεία πτήσεων σε 182 χώρες, γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν αμέσως εάν η πτήση τους με την Aegean πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση ή εάν δικαιούνται φροντίδα, όπως γεύματα, διαμονή σε ξενοδοχείο ή αλλαγή δρομολογίου.

Η νομική ομάδα της εταιρείας μπορεί να χειριστεί αιτήματα για καθυστερήσεις πτήσεων, ακυρώσεις και αποσκευές και να εκπροσωπήσει τους επιβάτες διεκδικώντας οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων τους οφείλεται. Το αποτέλεσμα είναι ένας απλούστερος, ταχύτερος και πιο διαφανής τρόπος για τους ταξιδιώτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη γραφειοκρατία των αεροπορικών εταιρειών.

