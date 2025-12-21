Οι εορταστικές ευχές από τους Ντε Γκρες

Ο Παύλο Ντε Γκρες και η Marie Chantal ποζάρουν με τα πέντε παιδιά τους

Οι εορταστικές ευχές από τους Ντε Γκρες
21 Δεκ. 2025 19:06
Pelop News

Η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal που έχει μπει σε εορταστικό κλίμα, μοιράστηκε στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία, στέλνοντας παράλληλα τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Παύλο Ντε Γκρες και τη Marie Chantal να ποζάρουν με τα πέντε παιδιά τους σε ένα φωτεινό χώρο, με φόντο το πράσινο της φύσης.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Marie Chantal, η εικόνα λειτουργεί σαν ψηφιακή χριστουγεννιάτικη κάρτα, με ευχές στα ελληνικά και στα αγγλικά για καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο νέο έτος, υπογραμμίζοντας τον οικογενειακό και διεθνή χαρακτήρα της οικογένειας.

Η Marie Chantal συνόδευσε την δημοσίευση με το μήνυμα: «Happy Christmas and wishing you love, peace, happiness and sunshine in 2026! (Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και φως το 2026)».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:21 Ο Γ. Βουλγαράκης για το «κόμμα της Καρυστιανού»
19:15 Νέο χρυσό μετάλλιο για την Δράκου στο Πανελλήνιο κολύμβησης
19:06 Οι εορταστικές ευχές από τους Ντε Γκρες
18:51 Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας
18:41 Οι δεσμεύσεις του Ανδρέα Φίλια σε τετ α τετ με κτηνοτρόφους στο Μεσολόγγι
18:33 Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης προκαλεί ερωτήματα
18:23 Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
18:23 Ισχυροί άνεμοι «γκρέμισαν» φορτηγά και τροχόσπιτα!
18:10 Σκληρή κόντρα Χάρη Δούκα και Θάνου Πλεύρη για street party μπροστά από τα σκαλιά εκκλησίας
18:02 Αυλαία στο 2025 με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
17:55 Ελβετία: Σκέψεις για απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16
17:45 Αδεια: Τι γίνεται με όσους δεν την λάβουν εντός του έτους, τι αλλάζει από 1/1/2026
17:38 Έλεγχος-έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών-Οργισμένη αντίδραση της Καρυστιανού
17:30 Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ
17:27 Πέθανε η χαρισματική συγγραφέας και ηθοποιός Ντόρα Γιαννακοπούλου
17:18 Eρευνάται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, που απάντησε με οργή στις κατηγορίες!
17:10 Τουρισμός: Τα πρώτα –θετικά- σημάδια για το 2026
17:01 Αδικη ήττα για την Παναχαϊκή, κερδισμένος ο Παναιγιάλειος!
16:56 Ο Αγιος Βασίλης πήγε με sup στη Θεσσαλονίκη
16:46 Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στην επέτειο των θυμάτων ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ